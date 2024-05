Iga Świątek reaguje na skandal w Rzymie. "Zrobią wszystko"

Aktywiści klimatyczni w ostatnich latach przerywali bądź zakłócali mecze tenisowe, piłkarskie, czy wyścigi kolarskie. Ostatnio do takiego incydentu doszło przy okazji meczu Madison Keys (16. WTA) z Soraną Cirsteą (32. WTA) w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie, który Amerykanka wygrała 6:2, 6:1.

Gdy w drugim secie Keys prowadziła 3:1, mecz został przerwany na skutek wtargnięcia na kort protestującego, który wysypał na ziemię jakąś białą substancję. Nawierzchnia musiała zostać oczyszczona, co trwało ponad pół godziny.

Iga Świątek skomentowała działania aktywistów. Apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa

Po wygraniu 6:1, 6:3 z Madison Keys (16. WTA) Iga Świątek pojawiła się na konferencji prasowej i została zapytana o to, co zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji. - Cóż, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa. Nie jestem do końca pewna, jak to wygląda, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji, żeby ochrona musiała reagować, gdy byłam na korcie - powiedziała.

- W poniedziałek nie widziałam takich sytuacji. Słyszałam, że coś się dzieje, ale nie widziałam tego. Nie wiem, czy rzeczywiście podeszli blisko graczy. Cóż, nie mam zbyt wiele przemyśleń na ten temat. Ludzie chcą przykuć uwagę i zrobią wszystko, żeby to osiągnąć - dodała Świątek.

Świątek została zapytana przy tym o sytuację z turnieju w Hamburgu w 1993 roku, gdy Monica Seles została pchnięta nożem przez obsesyjnego fana Steffi Graf. - Gdy zobaczyłam pierwszy raz tę sytuację, to myślałam o niej przez kilka tygodni. Jedyne, co możemy zrobić, to zaufać, że WTA i ochrona będą na miejscu, żeby zareagować - podkreśliła.

W półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek zagra z Coco Gauff (3. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas dziesięciokrotnie. Dziewięć z tych meczów wygrała Polka, a jeden Amerykanka. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 16 maja. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.