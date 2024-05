Świątek zaczęła mówić o Gauff. Podgrzała atmosferę. "Podoba mi się to"

Tenisowy los sprawił, że Iga Świątek (1. WTA) i Coco Gauff (3. WTA) ponownie spotkają się na korcie w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Obie panie grały ze sobą dotychczas już dziesięciokrotnie. Bilans jest przytłaczający dla amerykańskiej tenisistki: Świątek wygrała dziewięć z tych meczów, a Gauff zaledwie jeden.

Iga Świątek jest o trzy lata starsza od Coco Gauff i nie miały okazji spotkać się na korcie w czasach juniorskich. To nie oznacza jednak, że o sobie nie wiedziały. Właśnie do czasów przed rywalizacją w zawodowym tourze wróciła Iga Świątek na konferencji prasowej po wygranej z Madison Keys (16. WTA) w ćwierćfinale w Rzymie. Polka została zapytana o grę przeciwko zawodniczkom, z którymi mierzyła się w juniorskich czasach.

- Myślę, że to fajna zabawa. Myślę, że w ten sposób te spotkania mają trochę ciekawszą historię. Podoba mi się to. Jest to pewne wyzwanie, co też interesuje kibiców - stwierdziła Świątek. - W tourze jest wiele zawodniczek, z którymi grałam w juniorach. Jestem szczęśliwa, że to akurat ja znalazłam się na szczycie rankingu - dodała.

- Coco Gauff? Nie grałyśmy przeciwko sobie w juniorach. Pamiętam, jak wygrywała Roland Garros w 2018 roku, a ja odpadłam w półfinale z Caty McNally. Znamy te nazwiska - kontynuowała Świątek. - Życie jest trudne, gdyż jedna decyzja w wieku 17 lat może wpłynąć na całe twoje życie. Mam to szczęście, że podejmowałam dobre decyzje i jestem tu, gdzie jestem. Myślę, że Coco myśli podobnie - podsumowała.

Czemu ten temat został poruszony na konferencji prasowej? Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Coco Gauff po wygranej w czwartej rundzie z Paulą Badosą (126. WTA).

- Szczerze? Miło jest widzieć, jak twoi rówieśnicy idą w górę. Ma to wymiar egzystencjalny, bo to oznacza, że taka rywalizacja może trwać przez kolejnych 10 lat. Jeśli Bóg pozwoli, to będzie ta sama grupa ludzi - powiedziała wtedy Amerykanka.

Spotkanie Igi Świątek z Coco Gauff w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrane w czwartek 16 maja. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.