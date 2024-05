Brutalna decyzja organizatorów Roland Garros. Wielkie rywalki Świątek pod ścianą

Obecnie uwaga tenisowego świata skupiona jest na turnieju w Rzymie, gdzie rywalizują najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele. Zawody w Wiecznym Mieście zakończą się w najbliższy weekend i wszyscy zaczną żyć drugim tegorocznym turniejem wielkoszlemowym - Rolandem Garrosem w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

W Paryżu Iga Świątek będzie szukała czwartego zwycięstwa w ogóle, a trzeciego z rzędu w tym turnieju. Być może ostatnie mecze w zawodowym tourze rozegra tam Rafael Nadal. Do tego na tych kortach na przełomie lipca i sierpnia rozegrany zostanie turniej olimpijski.

Dzikie karty w Paryżu rozdane. Tych tenisistek i tenisistów może zabraknąć w Roland Garros

Nim jednak do samych zmagań w Rolandzie Garrosie dojdzie, to najpierw będą turnieje kwalifikacyjne, a przed nimi poznaliśmy zawodniczki i zawodników, którzy otrzymali od organizatorów dzikie karty, dające przepustkę do głównej drabinki.

Organizatorzy zmagań w Paryżu kontynuują tradycję i przyznali dzikie karty przede wszystkim francuskim tenisistom. Wyjątki są tylko cztery - po dwa wśród pań i panów. U pań można wyróżnić przepustki dla Alize Cornet (która po tym turnieju zakończy karierę) oraz Australijki Ajli Tomljanović i Amerykanki Sachy Vickery. U panów dzikie karty otrzymali m.in. Richard Gasquet, Australijczyk Adam Walton i Amerykanin Nicolas Moreno De Alboran.

Tenisowe portale już zauważyły, że nie ma dzikich kart dla byłych mistrzyń i mistrzów turniejów wielkoszlemowych: Emmy Raducanu (US Open), Caroline Wozniacki (Australian Open), Simony Halep (Roland Garros, Wimbledon) czy Dominica Thiema.

"Kwestia Thiema jest niezrozumiała. To mistrz US Open, dwukrotny finalista w Paryżu, który w tym roku zakończy karierę" - ocenił Set Tenis.

Z kolei brytyjskie media zgodnie informują, że Emma Raducanu zrezygnowała ze startu w turnieju w Strasbourgu, żeby wystąpić w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Podobnie muszą postąpić Wozniacki i Halep, jeśli chcą zagrać na paryskiej mączce.

Tegoroczny Roland Garros rozpocznie się 20 maja i potrwa do 9 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące tego turnieju będzie można śledzić na Sport.pl.