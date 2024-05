Niewiarygodne, ale Świątek naprawdę to zrobiła. 80-0. Rywalki są bezradne

Iga Świątek pokazała dużą klasę w meczu z Madison Keys i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Rzymie. Szczególnie imponujący w wykonaniu Polki był pierwszy set, który po zaledwie 26 minutach wygrała 6:1. W tamtym momencie rywalka mogła w zasadzie pożegnać się z marzeniami o awansie. Na to przynajmniej wskazuje wyjątkowa statystyka Polki, udostępniona przez portal tennis.com. Jej bilans to niezwykle imponujące 80-0.

3 Fot. Guglielmo Mangiapane / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl