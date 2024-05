Hubert Hurkacz rewelacyjnie spisuje się w turnieju ATP 1000 w Rzymie. Po wygranej z Sebastianem Baezem awansował do ćwierćfinału, co jest jego życiowym osiągnięciem w tym miejscu. Niedługo po zakończeniu meczu Polaka poznaliśmy jego rywala w walce o półfinał. Doszło do sporej sensacji, albowiem broniący tytułu Daniił Miedwiediew w dwóch setach przegrał z niżej notowanym tenisistą. Oto kolejny rywal Hurkacza w Rzymie.

