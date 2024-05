To jakiś kosmos! Tyle Iga Świątek zarobiła za półfinał w Rzymie

Najlepsza obecnie tenisistka świata bez najmniejszych kłopotów uporała się z Amerykanką Madison Keys, pokonując ją już drugi turniej z rzędu i to nawet w identycznym stosunku 6:1, 6:3. Świątek cały czas prze do przodu i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Wygrała turniej w Madrycie, a teraz jest na najlepszej drodze, by "ustrzelić" dublet na południu Europy i tym mocniej rozpędzić się przed misją trzeciej z rzędu obrony tytułu Roland Garros.

Świątek już sporo zarobiła, a może być jeszcze lepiej

Wysoka ranga turnieju oznacza także duże pieniądze za kolejne etapy. Tegoroczna pula nagród w Rzymie wyniosła 7,9 miliona euro, dokładnie tyle samo dla kobiet oraz mężczyzn. Według oficjalnej strony WTA, za dojście do półfinału Iga Świątek może liczyć na wypłatę w wysokości 192 405 euro, co obecnie daje mniej więcej 819 000 złotych.

To jednak nie musi być koniec. Za awans do finału jest już przewidziane 365 015 euro, natomiast zwyciężczyni turnieju wyjedzie ze stolicy Włoch bogatsza o 699 690 euro. To zaś w przeliczeniu na złotówki ponad 2,9 miliona złotych. Według danych WTA nasza reprezentantka tylko w tym roku wyłącznie na korcie zarobiła 3 584 059 dolarów, czyli ponad 14 milionów złotych.

Po pokonaniu Madison Keys, Polkę czeka półfinałowa batalia. Z kim? Tego dowiemy się jeszcze dzisiaj, gdy w wieczornym spotkaniu zmierzą się Amerykanka Coco Gauff i Chinka Zheng Qinwen. Zwyciężczyni tego starcia zmierzy się ze Świątek prawdopodobnie w piątek 17 maja o nieznanej jeszcze godzinie. W pozostałych ćwierćfinałach Danielle Collins spotka się z Wiktorią Azarenką, a Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Ostapenko.