Polski mistrz po karierze totalnie zmienił branżę. Jest milionerem

Marcin Matkowski to jeden z najwybitniejszych polskich deblistów w historii. Łącznie zwyciężył 18 turniejów deblowych z cyklu ATP, z czego w aż 15 z nich jego partnerem był Mariusz Fyrstenberg. Duet wygrał m.in. prestiżowe turnieje w Madrycie czy Barcelonie. W 2011 roku debel doszedł do finału US Open, jednak ostatecznie nie sięgnął po triumf.

Marcin Matkowski był jednym z najlepszych deblistów świata. Dziś jest milionerem

Matkowski karierę tenisową zakończył w październiku 2019 roku. Łącznie na światowych kortach zarobił ponad cztery miliony dolarów, czyli ok. 18 milionów złotych. Dziś jest prawdziwym milionerem, ale nie tylko ze względu na sukcesy sportowe. Po odejściu na sportową emeryturę zmienił branżę, a praca przynosi mu spore zyski.

- Zmieniłem zupełnie moją karierę zawodową. Pracuję teraz z ojcem, mamy dużą firmę nawozów rolniczych, więc to jest zupełnie co innego. Od 2,5 roku jestem w tym biznesie. To jest coś, co odkryłem, że chciałbym robić - wyjawił w podcaście "Rozmowy pod krawatem" na kanale Break Point.

Były deblista wyjawił, że od zawsze ciągnęło go w stronę biznesu, jednak musi się bardzo dużo nauczyć w nowej branży. - Wiadomo, to jest zupełnie coś nowego, więc dużo się uczę, ale po dwóch latach jestem już trochę bardziej otrzaskany, więc mogę powiedzieć, że już mniej więcej wiem, co robię. Z rakietą to nie ma nic wspólnego. Spotkania, praca biurowa. Nasza firma ma 250 osób, więc jest czym tutaj zarządzać - przyznał.

Matkowski wyznał, że miał wiele propozycji także związanych z tenisem. - Bardziej mnie ciągnęło do organizacji czy menedżerki tenisowej, ale chyba zawsze podświadomie czułem, że jednak chciałem wyjść poza, bardziej w biznes. Tak to wyszło - skomentował.