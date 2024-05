Morderczy bój Hurkacza. Polak odwrócił losy meczu i jest w ćwierćfinale

Hubert Hurkacz (9. ATP) świetnie rozpoczął zmagania na turnieju ATP w Rzymie. Najpierw wyeliminował legendarnego Rafaela Nadala (305. ATP), a następnie pokonał również Tomasa Martina Etcheverry'ego. W czwartej rundzie czekało go starcie z Sebastianem Baezem (19. ATP). Spotkanie odbyło się we wtorek o godzinie 16:40.

Hubert Hurkacz wygrywa w Rzymie. Zagra w ćwierćfinale

Mecz dużo lepiej rozpoczął Baez. Przełamał Polaka już w pierwszym gemie i następnie utrzymał własne podanie. Tym samym prowadził 2:0. Argentyńczyk mógł ponownie wygrać gema przy serwisach Hurkacza, ale ten tym razem zdołał wrócić do gry. Popisał się przy tym kapitalnym zagraniem. W jednej akcji przełożył rakietę za plecy i uderzył piłkę między nogami, zdobywając w ten sposób punkt.

Hurkacz nie zamierzał się poddawać i niedługo później świetnie wykorzystał słabszy moment rywala. Baez popełnił kilka błędów i w efekcie został przełamany. Polak utrzymał później własny serwis i tym samym prowadził już 5:4. Niestety później Baez znów zaczął prezentować się lepiej, a Polak wyraźnie spuścił z tonu. Najpierw doprowadził do wyrównania, a następnie pokazał się ze świetnej strony przy zagraniach Hurkacza. Polak popełnił do tego kilka błędów i w efekcie przegrał do zera. Tym samym Argentyńczyk prowadził 6:5 i serwował po zwycięstwo w pierwszym secie. Finalnie udało mu się wygrać 7:5.

Druga partia zaczęła się niemal identycznie. Baez znów szybko przełamał Hurkacza i prowadził 2:0. W szóstym gemie Polak wrócił do gry. Jego rywal znów miał chwile słabości, co szybko wykorzystał Hurkacz. Przełamał go, a następnie utrzymał własne podanie. Dzięki temu wyszedł na prowadzenie 4:3. Następnie spotkanie bardzo się wyrównało i finalnie do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim lepiej prezentował się Polak, który ostatecznie wygrał 7:6. Tym samym byliśmy świadkami trzeciego seta.

Początek partii był wyrównany, a kluczowy był piąty gem. Hurkacz zaprezentował się kapitalnie i bez większych problemów przełamał rywala. Później nie pozwolił Baezowi na odrobienie strat. Prowadził 5:3 i był już o krok od wygranej. Ostatecznie pokonał Argentyńczyka 6:4, triumfując w całym meczu 5:7, 7:6, 6:4.

Dzięki temu Hurkacz awansował do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Tommym Paulem (16. ATP) lub Daniłem Miedwiediewem (4. ATP).