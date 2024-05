Jak on to zrobił?! Prawdziwe show Hurkacza w Rzymie. Aż szczęka opada [WIDEO]

Choć Hurkacz nigdy nie słynął z dobrej gry na mączce, ta nawierzchnia zawsze sprawiała mu kłopoty, ten rok jest jak dotąd udany dla Polaka pod tym kątem. Wrocławianin wygrał turniej ATP 250 w portugalskim Estoril, za to jak już przegrywał, to tylko z mocarzami tej nawierzchni jak Norweg Casper Ruud (4:6, 2:6 w Monte Carlo).

Hurkacz przegnał "mączkowe" demony?

Również w Rzymie Polak prezentuje się naprawdę dobrze. W drugiej rundzie odprawił największą legendę mączki w historii dyscypliny, czyli Rafaela Nadala (6:1, 6:3). Zaś w 1/16 finału pewnie uporał się z bardzo mocnym na ziemnej nawierzchni Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym (7:6(7), 6:2). W 1/8 finału natrafił zaś na kolejnego reprezentanta z kraju Leo Messiego, rozstawionego z nr 17 Sebastiana Baeza. I cóż nasz rodak zrobił już w pierwszym secie!

Publiczność aż nie mogła uwierzyć!

Hurkacz nie wszedł w niego co prawda najlepiej, bo przegrał dwa pierwsze gemy. Ale jak już się przebudził i zabawił się na początku trzeciego gema, to ręce same rwały się do oklasków, a oczy wystrzeliwały wręcz z orbit. Polak i Argentyńczyk pograli na siatce, a gdy już wydawało się, że to Baez zwycięży wymianę, wrocławianin zagrał między nogami, tzw. "tweenera" i to w taki sposób, iż to on zdobył punkt. Co więcej, był to tweener, stojąc przodem do piłki, a nie jak to zwykle bywa, tyłem do niej. Publiczność aż ryknęła z niedowierzania, po czym nagrodziła Polaka burzą oklasków. Rywal mógł tą piłkę tylko odprowadzić wzrokiem.

