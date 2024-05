Eksperci mówią jednym głosem po awansie Świątek. Nie mogło być inaczej. "Magia"

Niespełna dwa tygodnie temu Iga Świątek i Madison Keys spotkały się w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka nic nie zrobiła sobie wówczas z imponującej formy rywalki, demolując ją ekspresowo 6:1, 6:3. Tym razem Amerykanka stanęła na jej drodze w rzymskim ćwierćfinale i... przeżyła najdokładniejsze deja vu z możliwych. Nie tylko znów przegrała, ale też w identycznym stosunku - 1:6, 3:6.

Doskonałe forhendy, świetne returny, doskonały pierwszy serwis, który w pierwszym secie stał u Polki na poziomie 80-procentowej skuteczności. Kolejny z wielu koncertów, jakie Świątek w tym "mączkowym" sezonie zagrała i jeszcze zagra. Natomiast Keys... można tylko współczuć. Bo cóż zrobić, gdy nic się nie da zrobić?

Świątek niszczarką do rywalek na mączce. Eksperci pieją z zachwytu

Gra Polki niemal tradycyjnie już wywołała zachwyty pośród ekspertów i dziennikarzy na Twitterze. Adam Romer z magazynu "Tenisklub" określił to co zrobiła Świątek mianem "meczu w tempie tzw. błyskawicznym".

W bardzo podobne tony uderzył natomiast portugalski dziennikarz Jose Morgado. Napisał on, że "Iga po prostu zrobiła "Igowe" rzeczy". Szymon Przybysz z "Tennis by Dawid" zauważył, jak skuteczna nasza zawodniczka potrafi być przy bronieniu breakpointów. "Madison Keys w ostatnich dwóch spotkaniach miała 13 szans na odebranie serwisu Polce. Nie przełamała ani razu. Wymowne." - napisał Przybysz.

Natomiast Łukasza Jachimiaka ze Sport.pl oraz Dawida Żbika z Eurosportu zachwycił szczególnie niebywały skrót, jaki Polka zagrała w pierwszym secie przy stanie 5:1, 30:15. "Magia!" - krótko określił to Żbik. "Pani Tenisistka trochę się bawi" - dodał zaś Jachimiak.

Iga Świątek wykręca liczby godne legend

Swoje "trzy grosze" do wrażeń po meczu Świątek dorzucili również statystycy z OptaAce. Zauważyli oni, że Polka ma 75 zwycięstw na ostatnie 85 spotkań w cyklu WTA na mączce. Tylko takie legendy jak Monica Seles, Nancy Richey i Margaret Court potrzebowały mniej meczów do osiągnięcia takiego wyniku. Co więcej, Świątek ma obecnie najwyższy procent osiągania półfinałów w turniejach rangi WTA 1000, odkąd w 2009 roku powstał taki format. Wyprzedziła tym samym Serenę Williams.

Półfinałową rywalkę dla Igi Świątek wyłoni starcie rozstawionej z nr 3 Coco Gauff z grającą z "siódemką" Chinką Qinwen Zheng. Termin walki o finał nie jest jeszcze znany.