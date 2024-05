Świątek mierzy się z tym od dłuższego czasu. Ujawniła po meczu. "Trzeba się pogodzić"

Iga Świątek wygrywa w Rzymie mecz za meczem. "Iga Świątek jest nie do zatrzymania! Polka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zmierzyła się z Madison Keys. I znów okazała się lepsza. Bez większych kłopotów pokonała w dwóch setach Amerykankę 6:1, 6:3. Tym samym awansowała do półfinału. Teraz będzie ją czekać kolejne wymagające starcie" - tak relacjonowaliśmy spotkanie ćwierćfinałowe na Sport.pl.

Iga Świątek przyznała, który element przeciwko Keys był kluczowy. "Często"

Keys postawiła Świątek dość wymagające warunki, ale Polka grała jak z nut. Potrzebowała 77 minut, aby zameldować się w półfinale turnieju. - Szczerze, to Madison bardzo dobrze grała i wiedziałam, że w takich momentach jeden czy dwa punkty mogą sporo zmienić. I ja też dzisiaj grałam bardzo dobrze, szczególnie w serwisie. To jest coś, co się często dzieje i mnie to cieszy - mówiła na gorąco Świątek po zakończeniu meczu.

- Każdy mecz przebiega inaczej. Zawsze po zwycięstwie czuje się inaczej. Kiedy grasz tak często, czasami czujesz się dobrze, a czasami gorzej. Czasami spotkania są też wymagające emocjonalnie, rollercoastery - dodała zapytana o to, jak czuje się po takich zwycięstwach i czy gatunek emocjonalny tego spotkania był taki sam jak podczas innych starć.

Kilkanaście dni wcześniej w turnieju w Madrycie Świątek również wygrała z Keys 6:3, 6:1. - Te mecze nie były identyczne, bo tutaj warunki są inne, ale pod względem taktyki mecze były podobne. Tutaj faktycznie historia się nieco powtarza - oceniła.

- Ogólnie wydaje mi się, że dobrze czuję się w życiu i przekłada to się na kort. Czuje się swobodnie na korcie. Te piłki dziś się mnie słuchały. W tenisie trzeba jednak pozostać skoncentrowanym na pracy - dodała liderka rankingu WTA.

Świątek w pewnym momencie meczu z Keys otrzymała ostrzeżenie od sędzi za zbyt długie przygotowanie do serwisu. - Wiem, że moja rutyna serwisowa jest trochę długa, ale przyznam, że nie zwracam na to uwagi. Jest wiele zawodniczek czy wielu zawodników, którzy nie dostają upomnień za rzucanie czy rozwalanie rakiet, a ja zawsze dostanę ostrzeżenie, jak tylko pójdę do ręcznika czy podrzucę więcej razy piłkę. Takie są jednak zasady i trzeba się z tym pogodzić - skomentowała.

W półfinale Świątek zmierzy się albo z Amerykanką Coco Gauff (WTA 3), albo Chinką Qinwen Zheng (WTA 7). Amerykanka i Chinka zagrają we wtorek o godz. 20.30, a półfinał z udziałem jednej z nich oraz Świątek odbędzie się w czwartek. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.