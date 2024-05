Iga Świątek moc pokazała już w pierwszym gemie. Szybko poszło! Polka w półfinale

Iga Świątek udanie rozpoczęła zmagania w WTA 1000 w Rzymie. Już w II rundzie bez większych problemów rozprawiła się z Bernardą Perą, oddając jej zaledwie dwa gemy. Bardzo dobrze poradziła sobie również w starciach z Julią Putincewą (6:3, 6:4) i Angelique Kerber (7:5, 6:3), dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału. Tam czekało na nią kolejne wyzwanie - starcie z Madison Keys. Polka była murowaną faworytką do zwycięstwa. Panie mierzyły się ze sobą czterokrotnie - w trzech starciach górą była nasza rodaczka. Ostatnio rywalizowały o finał w Madrycie, gdzie 22-latka wygrała 6:1, 6:3.

Kapitalny pierwszy set Świątek. Rywalka nie miała nic do powiedzenia. Amerykanka zmieciona z kortu

- Najważniejszą rzeczą jest to, by pozostać skupiony i zdyscyplinowanym. Chcę utrzymać swój rytm, pozostać skoncentrowana - podkreślała Świątek przed meczem z Amerykanką. Taki był jej plan na starcie z Keys. Ostatecznie przekuła słowa w czyny i zdecydowane lepiej rozpoczęła wtorkową rywalizację.

Już w pierwszym gemie przełamała rywalkę i to do 15. Grała pewniej, a przede wszystkim precyzyjniej. Popełniała mniej błędów i raz po raz popisywała się forehandami. Bardzo dobrze radziła sobie też w polu serwisowym, choć w drugim gemie sama miała nieco problemów z utrzymaniem podania. Na szczęście obroniła trzy break pointy i wyszła z opresji.

Poczuła się na tyle pewnie, że w gemie numer pięć ponownie przełamała rywalkę, dzięki czemu prowadziła już 4:1. Amerykanka próbowała odpowiadać i kontrować, ale nie była w stanie znaleźć sposobu na kapitalną grę Polki, podobnie jak to było w Madrycie. Na dodatek sama myliła się i nie nadążała za liderką rankingu WTA. Tym samym w siódmym gemie znów straciła serwis i po zaledwie 26 minutach to Świątek była górą. Kluczem do wygranej w pierwszej partii był przede wszystkim pierwszy serwis. Polka zanotowała ponad 80-procentową skuteczność.

W drugiej odsłonie spotkania nasza rodaczka nie zwalniała, choć spotkanie nieco się wyrównało. Kluczowy okazał się trzeci gem, w którym Świątek przełamała Keys. Następnie ze sporymi problemami utrzymała własne podanie i coraz bardziej zbliżała się do zwycięstwa. Finalnie bez większych kłopotów wygrała 6:3, a cały mecz 6:1, 6:3.

Dzięki temu Świątek awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Coco Gauff lub Qinwen Zheng.