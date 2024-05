Czołowy tenisista świata wywołał skandal. Powinien zostać wyrzucony z igrzysk

"Tenisista Karen Chaczanow zamieścił zdjęcie symbolu wojskowego - wstążki św. Jerzego. Chaczanow powinien zostać wykluczony z turniejów ATP, ITF i igrzysk olimpijskich" - czytamy na profilu twitterowym "Base of Ukrainian sports".

Wstążka świętego Jerzego na Instagramie tenisisty

Chaczanow opublikował wpis 9 maja, w Dzień Zwycięstwa. To najważniejsze święto państwowe w Rosji związane z zakończeniem II wojny światowej. W Europie obchodzone jest dzień wcześniej - 8 maja.

Wstążka świętego Jerzego to rosyjski symbol wojskowy w kolorach czarnym i pomarańczowym. Przez wieki występowała jako element odznaczeń w imperialnej Rosji, następnie Związku Radzieckim i obecnej Federacji Rosyjskiej.

Chaczanow może mieć teraz kłopoty z uwagi na swoją aktywność w mediach społecznościowych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) wymaga neutralności od rosyjskich i białoruskich sportowców, którzy chcą wziąć udział w tegorocznych letnich igrzyskach olimpijskich (26 lipca - 11 sierpnia).

Kilka miesięcy temu MKOl opublikował dokument na swojej stronie, w którym przedstawił "zasady uczestnictwa indywidualnych zawodników neutralnych i członków ich zespołów posiadających paszport rosyjski lub białoruski w igrzyskach w Paryżu".

Jak czytamy w jednym z akapitów: "Neutralni sportowcy i ich współpracownicy muszą wystrzegać się jakichkolwiek aktywności czy komunikacji związanych z ich flagą narodową lub godłem, lub jakimkolwiek innym symbolem Federacji Rosyjskiej, lub Republiki Białorusi. Dotyczy to także wspierania wojny w Ukrainie".

Jako przykłady wsparcia działań zbrojnych w Ukrainie wskazano "symbol Z, wstążkę świętego Jerzego i wszelkie inne militarne oznaczenia lub symbole". Wstążka jest bowiem wykorzystywana dziś przez Rosjan także na użytek propagandy związanej z atakiem na Kijów.

Ukraińcy są oburzeni zachowaniem Chaczanowa. - Powinien zostać zawieszony - mówi nam dziennikarz Serhii Kontorchik z portalu tenisowego btu.org.ua. Nieoficjalnie wiadomo, że strona ukraińska będzie w tej sprawie kontaktować się z władzami tenisa. Jako Sport.pl poprosiliśmy MKOl o komentarz, ale dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wcześniej wspierał Górski Karabach

To nie pierwszy raz, gdy Karen Chaczanow wywołuje swoim postępowaniem zamieszanie natury politycznej. W styczniu zeszłego roku podczas Australian Open po jednym ze spotkań napisał na kamerze "Arcach, bądźcie silni", a po kolejnym "Wierzcie do samego końca. Arcach, wytrzymaj!".

Arcach to inaczej Górski Karabach - region sporny między Armenią i Azerbejdżanem. Tenisista wspiera Ormian, na konferencji prasowej w Melbourne twierdził, że "Arcach i Armenia to jeden kraj". Podczas jego australijskich pojedynków można było zauważyć na trybunach barwy narodowe Górskiego Karabachu. Jest to terytorium nieuznawane jako państwo przez społeczność międzynarodową.

Chaczanow urodził się w Moskwie. Obecnie jest 18. tenisistą świat i występuje na turnieju ATP 1000 w Rzymie. Jego największe sukcesy to półfinał Australian Open 2023 oraz US Open 2022. Najwyżej był ósmą rakietą rankingu ATP, a na poprzednich igrzyskach w Tokio wywalczył srebrny medal w singlu.

Od lutego 2022 rosyjscy i białoruscy tenisiści mogą rywalizować w turniejach ATP, WTA oraz Wielkiego Szlema jedynie jako neutralni zawodnicy bez flag. Drużyny z obu państw są wykluczone z reprezentacyjnych rozgrywek United Cup, Billie Jean King Cup oraz Davis Cup. Po opublikowaniu zdjęcia wstążki Chaczanow może mieć także problemy z występowaniem z zawodowych turniejach. Na ten moment władze tenisa nie zareagowały jednak na jego aktywność instagramową.