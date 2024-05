Świątek w Rzymie traktowana jak gwiazda. Tylko spójrzcie, co działo się

Iga Świątek (1. WTA) świetnie radzi sobie w trwającym WTA 1000 w Rzymie. Na starcie pokonała Amerykankę Bernardę Perę (6:0, 6:2), później rozprawiła się z Kazaszką Julią Putincewą (41. WTA) 6:3, 6:4. Dobre rezultaty sprawiły, że Polka awansowała do IV rundy, w której zmierzyła się z Niemką Angelique Kerber (331. WTA).

- Aż osiem piłek setowych potrzebowała najlepsza tenisistka świata Iga Świątek, by wygrać pierwszego seta z trzykrotną triumfatorką turniejów wielkoszlemowych, doświadczoną Niemką Angelique Kerber. W drugim secie Polce poszło już dużo łatwiej - relacjonował Paweł Matys, dziennikarz Sport.pl. Ostatecznie Świątek pokonała Kerber w dwóch setach 7:5, 6:3.

Wyjątkowy transparent dla Igi Świątek. Chwyta za serce

Mecz ten cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony kibiców. Niektórzy fani przyszli na niego z transparentami. Jeden z nich był skierowany do Polki. Trzymał go młody chłopiec. "Twoje zwycięstwa smakują lepiej niż tiramisu" - mogliśmy przeczytać na banerze. W ten sposób fan nawiązał do jednej z ulubionych potraw naszej mistrzyni.

Podczas tradycyjnego wywiadu na korcie jedna z dziennikarek nie omieszkała zadać pytania nawiązującego do wspomnianego napisu. "Jak głosi napis, Twoje zwycięstwa smakują lepiej niż tiramisu. Żartuję. To był niesamowity mecz pomiędzy byłą a obecną liderką światowego rankingu. Jak bardzo musiałaś podnieść swój poziom w tym meczu?" - zapytała reporterka. "Na pewno Angie grała dobrze. Poczułam, że każdy punkt ma znaczenie... Mam ogromny szacunek dla Angie. Cieszę się, ze wróciła i zagrała dobre spotkanie" - odpowiedziała Świątek.

Mecz Świątek - Keys w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie rozpocznie się nie przed godz. 13:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego spotkania w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.