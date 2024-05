Takiego dnia w polskim sporcie dawno nie było! Zobacz, co się dziś dzieje [ROZKŁAD DNIA]

We wtorek czeka nas sporo sportowych wydarzeń z udziałem polskich sportowców. W grze będą nie tylko Iga Świątek czy Hubert Hurkacz, ale też polskie siatkarki i męska kadra w hokeju na mistrzostwach świata elity. Oto nasza propozycja relacji tekstowych na żywo, które będą dostępne do śledzenia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

WTA 1000 w Rzymie: Iga Świątek - Madison Keys

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą trzy mecze w turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Do tej pory Polka pokonała Amerykankę Bernardę Perę (6:0, 6:2), Kazaszkę Juliję Putincewą (6:3, 6:4) i Niemkę Angelique Kerber (7:5, 6:3). Teraz Świątek może awansować do półfinału turnieju w WTA 1000, jeśli pokona Madison Keys ze Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu tenisistki rywalizowały o finał turnieju w Madrycie. Wtedy lepsza okazała się Świątek, która wygrała 6:1, 6:3, a później triumfowała w całej imprezie.

Spotkanie Świątek - Keys rozpocznie się nie przed godz. 13 na korcie centralnym w Rzymie. Wcześniej, bo o godz. 11 na kort wyjdą Amerykanin Taylor Fritz i Bułgar Grigor Dimitrow. Stawką jest awans do ćwierćfinału Mastersa w stolicy Włoch.

ATP 1000 w Rzymie: Hubert Hurkacz - Sebastian Baez

W minioną sobotę Hubert Hurkacz miał okazję zagrać po raz pierwszy w karierze przeciwko Rafaelowi Nadalowi. Polak bez większych problemów pokonał Hiszpana 6:1, 6:3. Potem Hurkacz zdołał wygrać 7:6, 6:2 z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym. Hurkacz może zagrać w ćwierćfinale w Rzymie, jeżeli wygra z Sebastianem Baezem z Argentyny. To będzie ich pierwszy mecz w historii.

Hurkacz z Baezem na kort Pietrangeli jako trzeci w kolejności od godz. 12.30. Prawdopodobnie mecz rozpocznie się około godz. 15.30-16, ale godzina może ulec przesunięciu, jeżeli poprzedzające spotkania potrwają nieco dłużej.

Liga Narodów siatkarek: Polska - Włochy

Kobieca reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację w turnieju Ligi Narodów po dwóch sparingach z Holandią. Zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego najpierw wygrał 5:0 z Holandią, a potem uległ 2:3. Teraz Biało-Czerwone udały się do Antalyi w Turcji, gdzie zagrają w pierwszym turnieju LN. W zeszłym roku Polki wygrały oba spotkania przeciwko Włoszkom. To właśnie kadra z Półwyspu Apenińskiego jest pierwszym przeciwnikiem Polski w Lidze Narodów.

To spotkanie rozpocznie się o godz. 19 czasu polskiego. Poza Włochami Polska ma w grupie Francję, Holandię oraz Japonię.

Mistrzostwa świata w hokeju: Polska - Francja

Po ponad 20 latach reprezentacja Polski awansowała do mistrzostw świata elity. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni przegrali 4:5 z Łotwą po dogrywce, ale pokazali się ze świetnej strony. W drugim spotkaniu Polska uległa 1:5 Szwecji. Teraz przed naszą kadrą rywalizacja z Francją, która - podobnie jak Biało-Czerwoni - po dwóch meczach ma tylko jeden punkt. Później Polaków czekają spotkania przeciwko USA (17.05), Niemcom (18.05) i Kazachstanowi (20.05). Polska zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Jeżeli tak zakończą się zmagania Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata, to spadną do I dywizji.

Spotkanie Polska - Francja rozpocznie się o godz. 20:20.