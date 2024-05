Iga Świątek bije kolejne rekordy! Przebiła Serenę Williams

Iga Świątek (1. WTA) awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka pokonała 7:5, 6:3 Niemkę polskiego pochodzenia, a więc Angelique Kerber (331. WTA), ale do zamknięcia pierwszego seta potrzebowała aż ośmiu piłek setowych. "Dwa dni temu Iga Świątek była przedrzeźniana przez rywalkę, a teraz przeciwniczka biła Polce brawo. To miła odmiana. Natomiast sam mecz był dla najlepszej tenisistki świata jeszcze trudniejszy" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl, reagując na mecz Świątek w IV rundzie w Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Teraz rywalką Świątek o półfinał turnieju WTA 1000 będzie Amerykanka Madison Keys (16. WTA). Do ich ostatniego pojedynku doszło całkiem niedawno, bo 2 maja w półfinale turnieju w Madrycie. Tam Świątek wygrała 6:1, 6:3, a potem triumfowała w całym turnieju, pokonując w finale Arynę Sabalenkę (2. WTA) w trzech setach. Kolejny wygrany mecz przez Świątek na mączce to kolejne rekordy w kobiecym tenisie, o których pisze profil "OptaAce" w serwisie X.

Co za statystyki Świątek. W jednej z nich wypada lepiej od Sereny Williams

Wspomniany profil zauważył, że Świątek ma najlepszy procent zwycięstw na kortach ziemnych w turniejach WTA 1000. Wygrana z Kerber sprawiła, że Polka ma bilans 30-4, co daje 88,2 proc. zwycięstw. To lepszy wynik od Sereny Williams (44-6, 88 proc.), Marii Szarapowej (46-10, 82,1 proc.), Dinary Safiny (11-3, 78,6 proc.) i Jeleny Rybakiny (17-6, 73,9 proc.). Polka jest też trzecią najmłodszą zawodniczką, która w ostatnich 30 latach była w stanie osiągać ćwierćfinał w Rzymie w czterech kolejnych edycjach. W równie młodym wieku dokonała tego Gabriela Sabatini i Amelie Mauresmo.

Ogromne wrażenie robi też statystyka, odnosząca się do procenta zwycięstw Świątek na kortach ziemnych w meczach, w których jest liderką światowego rankingu. Obecnie Polka ma bilans 48-4, co daje jej 92,3 proc. zwycięstw. To lepszy wynik od Steffi Graf (91,9 proc.) czy Martiny Navratilovej (91,4 proc.). Dużo lepiej w tym aspekcie wypadają tylko dwie legendarne tenisistki - Chris Evert (96,1 proc.) oraz Arantxa Sanchez Vicario (92,9 proc.).

Warto dodać, że Świątek wygrywała turniej WTA 1000 w Rzymie dwukrotnie - w 2021 i 2022 r. W poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału, ale tam skreczowała w meczu z Rybakiną (4. WTA) przy wyniku 6:2, 6:7, 2:2.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Świątek w Rzymie w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.