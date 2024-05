Życiowy sukces Hurkacza w Rzymie! Koncert Polaka w II secie

31 - już tyle tie-breaków w tym sezonie grał Hubert Hurkacz (9. ATP). Jego dotychczasowy bilans był: 17 zwycięstw i 13 porażek. Teraz Polak w tie-breaku w starciu III rundy z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym (28. ATP) był w trudnej sytuacji. Przegrywał bowiem 5:6 i doszło do wymiany. Hurkacz zagrał wolejem przy siatce w kierunku rywala, który źle trafił w piłkę. Po chwili to Polak miał piłkę setową po asie z drugiego serwisu! Argentyńczyk się obronił po winnerze z forhendu. W kolejnej akcji popełnił jednak błąd z bekhendu i Polak znów miał piłkę setową. Tym razem dobrze zaatakował forhendem, rywal próbował go minąć, ale wyrzucił piłkę za linię boczną. W efekcie Polak wygrał tie-breaka 9:7.

Życiowy sukces Hurkacza w Rzymie. Popis w II secie

Zwycięstwo w tym secie było dla Polaka bardzo ważne. Obaj tenisiści walczyli bowiem aż 71 minut. Obaj pewnie wygrywali swoje serwisy. Nie było żadnego przełamania i tylko jedna szansa na zdobycie break-pointa (miał ją Etcheverry). Argentyńczyk, który ósmy raz w karierze grał z zawodnikiem z pierwszej "10" rankingu ATP i nigdy nie wygrał, kilka razy pokazał kilka świetnych skrótów. W ten sam sposób, ale rzadziej, potrafił też jednak odpowiedzieć mu Polak. Argentyńczyk w tym secie wygrał nawet jeden punkt więcej (42-41), ale i tak go przegrał, o czym pisaliśmy już wyżej.

Kluczowy dla losów drugiej partii był już trzeci gem. Wtedy serwował Argentyńczyk i prowadził 40:30. Od tego momentu Polak wygrał jednak trzy akcje z rzędu. Najpierw bardzo dobrze zagrał returnem, po którym rywal nie miał szans skutecznie odbić piłki. W kolejnej akcji Argentyńczyk z forhendu trafił w siatkę. Przy break-poincie znów popełnił błąd, bo z bekhendu wyrzucił piłkę za linię końcową.

Argentyńczyk szybko mógł odrobić stratę przełamania. W czwartym gemie miał break-pointa, ale Polak obronił go asem, a potem wygrał rywalizację na przewagi. Mało tego, po chwili świetnie grający Hurkacz przełamał rywala w tym secie po raz drugi, w dodatku do 0! Miał już absolutny luz na korcie, imponował winnerami i widać było, że jest mniej zmęczony od rywala. Drugą partię wygrał zdecydowanie - 6:2.

Hurkacz dotychczas nie miał dobrych wspomnień z turnieju w Rzymie. W trzech ostatnich latach zawsze odpadał już po pierwszym spotkaniu. Jego najlepszym wynikiem była dotychczas III runda w 2020 i w tym roku. Teraz Polak zatem osiągnął swój najlepszy rezultat w tym prestiżowym turnieju!

Hurkacz w 1/8 finału zmierzy się we wtorek ze zwycięzcą poniedziałkowego meczu dwóch rozstawionych zawodników: Holger Rune (Dania, 12. ATP) - Sebastian Baez (Argentyna, 19. ATP).

III runda turnieju w Rzymie: Hubert Hurkacz - Tomas Martin Etcheverry 7:6 (9:7), 6:2