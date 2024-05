Hurkacz znów katem "ziemniaka". Polak oswoił największą słabość

- Granie przeciwko Rafie to coś wyjątkowego. To po prostu coś innego, zwłaszcza na ziemi - nawierzchni, na której zdominował rywalizację na ponad 20 lat - podkreślał Huber Hurkacz po zwycięstwie nad Rafaelem Nadalem w 2. rundzie turnieju w Rzymie. I choć jego wygrana 6:1, 6:3 w pierwszym pojedynku w karierze z legendarnym Hiszpanem pozostanie w pamięci całego środowiska tenisowego (zdobywca 22 tytułów wielkoszlemowych triumfował w stolicy Włoch 10 razy), to wszyscy zdają sobie sprawę, że ten ostatni z powodu kłopotów zdrowotnych jest obecnie cieniem samego siebie. Odwrotnie niż Tomas Martin Etcheverry, który przeżywa jeden z najlepszych momentów w karierze, a na "mączce" również czuje się jak ryba w wodzie. Ale i on teraz musiał uznać wyższość wrocławianina - 6:7, 2:6.

Dwaj "wieżowce", inna gra. Rywal Hurkacza niedawno płakał na korcie, wrócił w wielkim stylu

Hurkacz i Etcheverry należą do grupy tenisowych "wieżowców" i mierzą po 1,96 m, ale ich styl gry identyczny nie jest. Tak jak nie ma żadnych wątpliwości, że Polak najlepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, tak Argentyńczyk jest specem od tej najwolniejszej. Oba dotychczasowe występy w finale turnieju ATP - z ubiegłego roku - 24-latek z La Platy zaliczył właśnie na ziemi (Santiago i Houston). Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości co do jego zamiłowania do "mączki" - psa nazwał... Roland Garros. I zrobił to jeszcze zanim w poprzednim sezonie dotarł w tym turnieju do ćwierćfinału, notując przełom w rywalizacji wielkoszlemowej. Po drodze wyeliminował wówczas dwóch rywali z Top20 światowego rankingu.

W tym sezonie znów bryluje na "cegle", choć trudno było przypuszczać, że tak będzie, gdy w połowie lutego opuszczał ze łzami w oczach kort w Buenos Aires. Skreczował wtedy z powodu kontuzji uda w ćwierćfinale, na oczach rodziny i przyjaciół. Potem opowiadał, że płakał nie tylko z powodu odczuwanego bólu, ale też straconej szansy na półfinał z Carlosem Alcarazem i spodziewanej przerwy w grze.

- Oczami wyobraźni już widziałem te wszystkie kolejne turnieje, w których mnie zabrakło. To część sportu i wiem, że to się może zdarzyć ponownie w przyszłości, ale prawda jest taka, że to była moja pierwsza kontuzja w tourze. Przez całe sześć tygodni dzień w dzień pracowałem mocno z fizjoterapeutą, by jak najszybciej wrócić na kort - wspominał niedawno Argentyńczyk.

A wyniki, jakie uzyskał po wznowieniu gry, były najlepszą wizytówką tej pracy. Już w drugim starcie po przerwie, w Houston, dotarł do półfinału. Dwa tygodnie później znów zameldował się w czołowej czwórce - tym razem w Barcelonie, po raz pierwszy w karierze w imprezie rangi 500. Późniejsze występy w Madrycie i w challengerze ATP w Aix-en-Provence już aż tak udane dla Etcheverry'ego nie były, ale ogółem wysłał sygnał, że na ziemi w tym sezonie może być naprawdę groźny.

Hurkacz wygrał mentalny pojedynek. Polak odczarowuje pechowy Rzym

I teraz w Rzymie dla Hurkacza w pierwszym secie od początku do końca był. A pokazał to już od pierwszych akcji. Bezlitośnie nękał dziewiątego na liście ATP Polaka skrótami i to takimi precyzyjnymi oraz stosowanymi w odpowiednim momencie. Do tego stabilny i skuteczny serwis oraz wywieranie presji częstymi wycieczkami do siatki. Efekt - pewnie i szybko wygrywane gemy i postraszenie nieco rywala w jego gemach serwisowych.

Będący 28. rakietą globu gracz z Argentyńczyk stale czekał na każdy choćby drobny błąd Polaka. Każde nieczyste uderzenie ze strony tego ostatniego skutkowały po chwili zakończeniem akcji winnerem przez przeciwnika. W tie-breaku w pewnym momencie Etcheverry spojrzał po wygranej wymianie w stronę swojego boksu i pokazał palcem na głowę. Ale w kluczowym momencie wojnę psychologiczną wygrał Polak.

Nie bez znaczenia był z pewnością fakt, że Hurkacz w ostatnich latach wyrósł na speca od tie-breaków. W poniedziałek rozegrał 31. w tym sezonie. W nim teraz początkowo miał nieco pod górkę, ale odpowiadał szybko w najlepszy możliwy sposób. Po dyskusji z sędzią o śladzie po dyskusyjnej piłce rozproszył się nieco i popełnił błąd, by zaraz potem popisowo wygrać akcję. Przy wyniku 6-6 co prawda zepsuł pierwszy serwis, ale przy drugim nie zwolnił ręki i zanotował asa. Nieraz w tym pojedynku pokazywał, że jest pewny swojej gry. Upór rywala sprawiał, że nieraz krzywił się trochę, ale po sekundzie wracał pewny siebie Hurkacz, który ostatecznie tę mentalną walkę wygrał.

A to właściwie ułożyło przebieg drugiej partii, bo Argentyńczyk utrzymał tempo Polaka jeszcze tylko na jej początku (po jednej z efektownych akcji obaj z trudem łapali oddech). Potem dziewiąty tenisista świata dalej trzymał nogę na gazie, a ten z 28. pozycji został w tyle. I choć co prawda Etcheverry nie ma szans przy porównaniu do Nadala, to teraz to on był trudniejszą i bardziej miarodajną przeszkodą dla Polaka.

A poniedziałkowa wygrana ma dla 27-letniego gracza z Wrocławia też nieco symboliczne znaczenie - wyrównał swój najlepszy wynik w turnieju w Rzymie. Poprzednio do 1/8 finału dotarł tam w 2020 roku, gdy stawka uczestników była o połowę mniejsza niż obecnie. W kolejnych podejściach jego wizyty na Foro Italico były brutalnie krótkie - do tegorocznego pojedynku z Nadalem nie wygrał tam meczu.

I choć żaden inny turniej w ostatnich latach nie był równie pechowy dla Hurkacza jak ten, to odzwierciedlał on właściwie przepaść między wynikami osiąganymi przez 27-latka na szybszych nawierzchniach i na ziemi właśnie. Bo gdy od czasu do czasu błyszczał na "betonie" lub trawie, to z "mączką" zwykle było mu nie po drodze. Ten sezon, jak na razie, sygnalizuje jednak pewną zmianę. Polak zaczął od zdobycia tytułu w Estoril (nigdy wcześniej nie dotarł nawet do finału w imprezie na "cegle"), a następnie w Monte Carlo i Madrycie zatrzymał się na 1/8 finału. I choć jego pozycja w rankingu ATP sprawia, że czołową "16" trudno uznać za sukces, to wystarczy zerknąć na ostatnie sezonu Polaka na kortach ziemnych, by zdać sobie sprawę, jak dobrze jak na razie radzi sobie na tej nawierzchni obecnie. A to nie tylko dobry sygnał przed zbliżającym się wielkoszlemowym Roland Garros, ale i igrzyskami w Paryżu.