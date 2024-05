Świątek i Kerber zaskoczyły kibiców. Sceny po meczu [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) nie zatrzymuje się w turnieju w Rzymie. W czwartej rundzie rywalizowała z Angelique Kerber (361. WTA), Niemka o polskich korzeniach przysporzyła jej trochę problemów. Mimo to po 99 minutach Polka zwyciężyła 7:5, 6:3.

Iga Świątek i Angelique Kerber podziękowały sobie za mecz. I to po polsku

Obie zawodniczki znają się i darzą sympatią, czemu dały wyraz po ostatniej piłce. Gdy podeszły do siatki, aby się pożegnać, serdecznie się wyściskały i zamieniły kilka słów po polsku. - Dobry mecz - można usłyszeć na nagraniu z kortu.

Iga Świątek zabrała głos po meczu z Angelique Kerber. "To niemożliwe"

W pomeczowym wywiadzie Świątek nie szczędziła rywalce ciepłych słów. - Angie grała bardzo dobrze. Miałam wrażenie, że każdy punkt ma znaczenie, zwłaszcza w pierwszym secie. Chciałam pozostać skupiona na tym, co chcę zrobić i mojej taktyce. Mam wiele szacunku dla Angie, miło, że wróciła i gra dobrze. Jest bardzo miła, te mecze zawsze przynoszą mi radość - powiedziała.

Następnie została zapytana o to, czy jako liderka rankingu chce cały czas się poprawiać i dążyć do perfekcji. - Na pewno jestem perfekcjonistką, ale to niemożliwe, aby grać "perfekcyjny tenis". Zawsze trzeba być pokornym i niczego nie brać za oczywiste - przyznała.

- Presja jest zawsze, ale ten rok jest dla mnie naprawę dobry. Udanie zaczęłam sezon, nie mam poczucia, że muszę cokolwiek gonić. Chce jak najlepiej zaadaptować się do tego kortu. Tour jest intensywny, co tydzień zmieniamy lokalizację. Mamy wiele rzeczy, na których trzeba się skupić, ale teraz ranking nie jest dla mnie jedną z nich. Cieszę się tym, co jest - zakończyła.