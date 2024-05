Kapitalne wieści dla Igi Świątek. Chodzi o ranking

Iga Świątek idzie jak burza na turnieju WTA w Rzymie. Polka w czwartej rundzie zmierzyła się z Angelique Kerber. I po raz kolejny pokazała się z bardzo dobrej strony. Finalnie wygrała 7:5, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału. Jej kolejne zwycięstwo to świetne wieści również w kontekście rankingu WTA Race, gdzie odskoczy od Jeleny Rybakiny. Tak obecnie wygląda to zestawienie.

