Iga Świątek znowu to zrobiła! Fenomenalna riposta w II secie. Ma ćwierćfinał!

Do poniedziałkowego meczu z Igą Świątek w 1/8 finału turnieju w Rzymie, 36-letnia Angelique Kerber w dotychczasowych starciach przeciwko numerowi 1 rankingu WTA miała bilans 1-15. Niemka wygrała tylko raz - w 2016 roku na Australian Open z 23-krotną triumfatorką turniejów wielkoszlemowych, słynną Amerykanką Sereną Williams. Także dlatego nie było wątpliwości, że to Polka jest faworytką tego starcia.

Iga Świątek potrzebowała aż ośmiu piłek setowych!

Ale w pierwszym secie poniedziałkowego spotkania Kerber grała znakomicie. Momentami tak dobrze, jak w swoich najlepszych latach - 2016 i 2018, gdy wygrywała Australian Open, US Open oraz Wimbledon. Świątek popełniała sporo błędów, czasem nieco zaskakujących, ale przeplatała je z udanymi akcjami. Przy stanie 4:3 i serwisie Niemki, zagrała dwa świetne winnery z bekhendu. Chwilę później Kerber popełniła podwójny błąd serwisowy i Światek miała trzy szanse na przełamanie. Wykorzystała drugą po skutecznej akcji przy siatce.

Świątek serwowała, by wygrać seta, jednak Niemka zagrała wtedy kapitalnego gema i przełamała faworytkę. Doszło do pasjonującej końcówki, w której Świątek nie wykorzystała aż siedmiu piłek setowych! Przy ósmej zagrała krótko returnem, co zaskoczyło rywalkę, która trafiła w siatkę. Seta, który trwał aż 57 minut, Polka wygrała 7:5. Świątek miała w nim więcej winnerów (17-10) i popełniła jeden niewymuszony błąd więcej (10-9).

Początek drugiej partii dla najlepszej tenisistki świata był fatalny - Świątek została błyskawicznie przełamana i przegrywała 0:2. Jej riposta była jednak znakomita - wygrała trzy gemy z rzędu. Trzeba jednak też dodać, że Niemka miała chwilę kryzysu, popełniała błędy i grała słabiej niż w pierwszym secie. Polka miała break-pointa, by mieć podwójne przełamanie, ale Kerber wybroniła się świetnym serwisem. Szóstego gema skończyła też pierwszym w meczu asem.

Kluczowy dla losów tego seta był ósmy gem przy serwisie Niemki. Zaczęła go ona skutecznym smeczem, od tego momentu dominowała jednak Polka. Po chwili po raz pierwszy w meczu krzyknęła swoje firmowe "Jazda!" po skutecznym returnie z bekhendu. A potem pomogła Niemka, która popełniła podwójny błąd serwisowy i w wymianach dwa razy wyrzuciła piłkę w aut z bekhendu. W efekcie Świątek przełamała rywalkę i prowadziła 5:3. Dziewiątego gema przy swoim podaniu wygrała bardzo pewnie - do zera.

Polka miała w meczu ponad dwa razy więcej winnerów (32-14) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (20-21) od rywalki. Miała też jeden podwójny błąd serwisowy, przy aż sześciu przeciwniczki. Polka wygrała też zdecydowanie więcej punktów po drugim podaniu (71. proc przy 42. proc. Niemki).

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Amerykanką Madison Keys (16. WTA), która pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę (32. WTA) 6:2, 6:1.

1/8 finału w Rzymie: Iga Świątek - Angelique Kerber 7:5, 6:3