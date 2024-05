Świątek wyszła na kort i mogła się zdziwić. Co za sceny w Rzymie! [WIDEO]

Czy Iga Świątek do zwycięstwa w Madrycie dorzuci też triumf w Rzymie? Tego, rzecz jasna. teraz nie wiemy, ale z całą pewnością jest na dobrej drodze. Polka doszła już do 1/8 finału, pokonując w poprzednim meczu Kazaszkę Julię Putincewą 6:3, 6:4.

Kerber rzuci wyzwanie "władczyni"

Teraz wyzwanie Świątek rzuci była liderka rankingu WTA Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia powróciła w tym sezonie do gry po 1,5 roku przerwy spowodowanej urodzeniem dziecka. Na razie w Rzymie radzi sobie znakomicie. Nie oddała seta ani Lauren Davis, ani Aliaksandrze Sasnowicz, zaś rozstawiona z nr 17 Weronika Kudiermietowa ugrała przeciwko niej zaledwie trzy gemy.

Świątek musi się więc mieć na baczności. W niedzielę wyszła standardowo na kort, by potrenować spokojnie przed poniedziałkową batalią. Tymczasem po dotarciu na miejsce zobaczyła... pełne trybuny. Jeżeli się zdziwiła, miała ku temu wszelkie powody. Nawet na jej oficjalnych dotychczasowych meczach nie było kompletów, zawsze było dość sporo wolnych miejsc. A tutaj zwykły trening i pełno widzów. Weekendem się tego nie wytłumaczy, bo z Putincewą, chociażby grała przecież w sobotę.

Fani jak widać, potrafią zaskoczyć, a można się za to uśmiechnąć, widząc, że nasza reprezentantka budzi takie zainteresowanie nawet podczas treningu. Mecz z Angelique Kerber rozegra dzisiaj, w poniedziałek 13 maja. Planowo o 15:00, ale to zależy dokładnie od dwóch wcześniejszych spotkań na korcie centralnym tego dnia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.