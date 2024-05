Zmiany w TOP10 rankingu WTA. Tyle wynosi przewaga Świątek nad Sabalenką

Iga Świątek (1. WTA) po triumfie w turnieju WTA 1000 w Madrycie jest już w czwartej rundzie "tysięcznika" w Rzymie. Polka w tych zmaganiach będzie szukała trzeciego triumfu po zwycięstwach w 2021 i 2022 roku. W meczu czwartej rundy Świątek zagra w poniedziałkowe popołudnie z Angelique Kerber (331. WTA). Dotychczas wygrała wszystkie dwa spotkania z niemiecką tenisistką.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Iga Świątek goni Justine Henin w klasyfikacji wszech czasów rankingu WTA

Co jasne - Iga Świątek niezmiennie jest na pierwszym miejscu w rankingu WTA i o 3412 punktów wyprzedza Arynę Sabalenkę. To już 103 tygodnie jak 22-latka jest liderką światowego zestawienia. To dziewiąty wynik w historii kobiecego tenisa. Do dogonienia ósmej pod tym względem Justine Henin Polce jeszcze trochę brakuje. Legendarna tenisistka z Belgii była pierwsza przez 117 tygodni. Żeby ją wyprzedzić, Świątek będzie musiała zanotować świetne wyniki w Rzymie oraz nadchodzącym Rolandzie Garrosie.

W czołowej setce rankingu WTA są jeszcze dwie tenisistki z naszego kraju - Magda Linnete jest 51., a Magdalena Fręch 55.

Turniej w Rzymie na pewno jest ciekawy w związku z walką Aryny Sabalenki (2. WTA) i Coco Gauff (3. WTA) o pozycję wiceliderki. Obie pani dzieli zaledwie 185 punktów. Nastąpiły za to drobne zmiany na dalszych miejscach w czołowej dziesiątce, gdzie trwa wyrównana walka między Marketą Vondrousovą (6. WTA), Qinwen Zheng (7. WTA) i Marią Sakkari (8. WTA). Czeszka i Chinka zanotowały awans o jedną pozycję. Sakkari natomiast przesunęła się o dwa miejsca w dół. Najlepszą dziesiątkę zamyka "koszmar" Igi Świątek, a więc Jelena Ostapenko.

Ranking WTA [notowanie z 13 maja]: