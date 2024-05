Turniej w Rzymie rozpoczął się wybornie dla Huberta Hurkacza. Polak pokonał Rafaela Nadala. "Ten pojedynek oglądało się z wypiekami na twarzy! Hubert Hurkacz na korcie centralnym Foro Italico mógł poczuć się jak gość, który wyprasza z imprezy gospodarza, gdy wygrał pierwszego seta 6:1 w starciu przeciwko Rafie Nadalowi. W drugiej partii jego przewaga tylko rosła, a Hiszpan miał problemy z kapitalną grą polskiego tenisisty" - pisał po spotkaniu Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Hubert Hurkacz walczy w Rzymie. Z tym rywalem nigdy się nie mierzył

Kolejnym rywalem reprezentanta Polski będzie Tomas Martin Etcheverry (28. ATP). W poprzedniej rundzie wyeliminował on notowanego w siódmej dziesiątce rankingu Brazylijczyka Thiago Seybotha Wilda (6:3, 7:5).

Dla Huberta Hurkacza będzie to pierwszy w historii oficjalny mecz z Argentyńczykiem. Zwycięzca tej rywalizacji w meczu czwartej rundy zagra z lepszym z pary Sebastian Baez (19. ATP) - Holger Rune (12. ATP). Jeśli Hurkacz wygra z Etcheverrym i awansuje do kolejnej fazy, będzie to jego najlepszy wynik w historii startów w Rzymie. Dotychczas dotarł najdalej właśnie do trzeciej rundy.

ATP Rzym 2024. O której gra Hubert Hurkacz dzisiaj? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Huberta Hurkacza z Argentyńczykiem zaplanowano na poniedziałek 13 maja jako trzeci w kolejności od godziny 13:00. To oznacza, że Polak, zależnie od czasu trwania wcześniejszych spotkań, powinien pojawić się na korcie po godzinie 17:00. Transmisję ze spotkania obejrzeć będzie można na antenie Polsatu Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.