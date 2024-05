Usłyszał o porażce Djokovicia i stało się to. Ta reakcja to hit [WIDEO]

"Rozpad Djokovica, jakiego dawno nie widzieliśmy, Chilijczyk dał mu lekcję tenisa!" - tytułuje serbski portal Kurir po porażce swojego reprezentanta 2:6, 3:6 z Alejandro Tabilo (32. ATP) w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. "To jeden z tych meczów, o którym Novak będzie starał się jak najszybciej zapomnieć, bo nie wyglądał dziś jak on! Tak złego występu Djokovica dawno nie widzieliśmy, więc kibice w Rzymie, a także ci, którzy oglądali mecz w telewizji, nie mogli uwierzyć" - stwierdzili.

Usłyszał o porażce Djokovicia i stało się to. Ta reakcja to hit

Rzeczywiście porażka - a zwłaszcza jej rozmiary - lidera rankingu była niemałym szokiem dla fanów tenisa, zwłaszcza że Djoković w starciu z Chilijczykiem nie miał nic do powiedzenia. Ale ten wynik zdziwił nie tylko kibiców. Taylor Fritz (13. ATP) o odpadnięciu Serba dowiedział się podczas wywiadu po swoim zwycięskim meczu. Nie powiedział ani słowa, ale jego reakcja i wymowne spojrzenie na rozmówce z niedowierzaniem stała się hitem internetu.

"Wszyscy mamy tak samo!" - pisali kibice w komentarzach, którzy zaczęli także żartobliwie wytykać Amerykaninowi bilans z Novakiem Djokoviciem. Wynosi on 0:9 z perspektywy Fritza, więc dla niego odpadnięcie Serba to raczej dobra wiadomość. To także szansa na osiągnięcie dużego wyniku, albowiem w Rzymie z powodu nie grają Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Z turniejem przed ćwierćfinałami pożegnali się już Novak Djoković i Rafael Nadal, co jest pierwszą taką sytuacją w Rzymie od 20 lat.

Natomiast 13. tenisista świata Taylor Fritz wciąż gra dalej, gdyż w trzeciej rundzie zdołał pokonać swojego rodaka Sebastiana Kordę (27. ATP) - 6:3, 6:4. W następnym meczu, którego stawką będzie ćwierćfinał Fritz zmierzy się z Grigorem Dimitrovem (10. ATP).