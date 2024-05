Serbia w szoku po klęsce Djokovicia. Nie wierzyli własnym oczom. "Lekcja tenisa"

Po kiepskim meczu z Casperem Ruudem przegranym 4:6, 6:1, 4:6 w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo Novak Djoković odpuścił kolejnego "tysięcznika" w Madrycie, aby spokojnie potrenować w Belgradzie. Wrócił podczas zmagań w Rzymie, ale będzie chciał o tej imprezie jak najszybciej zapomnieć. Na inauguracje pokonał 6:3, 6:1 Corentina Moutet (83. ATP), ale w drugim meczu przegrał z Alejandro Tabilo (32. ATP) 2:6, 3:6, popełniając aż pięć podwójnych błędów serwisowych.

Serbowie w szoku po klęsce Djokovicia. "Lekcja tenisa"

Lider rankingu na konferencji prasowej skarżył się, że na jego kiepską dyspozycję mogła mieć wpływ sytuacja z piątku, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku został uderzony w głowę butelką, lecącą z trybun. - Nie byłem w stanie zmobilizować się do gry, byłem z niej całkowicie wyłączony. Muszę sprawdzić, co się dzieje i czy sprawa z butelką ma jakiś związek. Podczas wczorajszego treningu nie miałem problemów, ale też nie czułem się super komfortowo. Natomiast dzisiaj, kiedy doszedł stres związany z meczem, czułem się źle - przyznał Djoković.

Serbskie media są w szoku po dotkliwej klęsce ich reprezentanta. "Rozpad Djokovica, jakiego dawno nie widzieliśmy, Chilijczyk dał mu lekcję tenisa!" - tytułuje portal Kurir. "To jeden z tych meczów, o którym Novak będzie starał się jak najszybciej zapomnieć, bo nie wyglądał dziś jak on! Tak złego występu Djokovica dawno nie widzieliśmy, więc kibice w Rzymie, a także ci, którzy oglądali mecz w telewizji, nie mogli uwierzyć" - czytamy. Dodają także, że od początku meczu Serb "nie miał nic do powiedzenia".

Ten mecz jest natomiast ważnym wydarzeniem dla Alejandro Tabilo. - Niewiarygodne. Wyszedłem na kort, starałem się wszystko przyswoić, ale wciąż nie mogę uwierzyć, że wygrałem. Próbuję się obudzić. Starałem się uspokoić nerwy, za każdym razem uderzać najlepiej jak potrafię. Kiedy mecz dobiega końca, ręka staje się sztywna, zamachy są krótsze. Nie chciałem o tym myśleć, ale po prostu iść punkt po punkcie i to mi pomogło - przyznał po meczu Chilijczyk, który jest sprawcą dotychczas najwięcej niespodzianki na kortach Foro Italico. O ćwierćfinał zagra z Karenem Chaczanowem (18. ATP).