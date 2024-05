Sensacja w Rzymie! Djoković bezradny. Ostatnia akcja mówi wszystko

Ten sezon nie jest udany dla Novaka Djokovicia. Mamy już maj, a nie wywalczył jeszcze ani jednego tytułu. Wprawdzie dotarł do półfinału Australian Open, ale później było tylko gorzej. Szybko odpadał w Indian Wells i w Monte Carlo. Szansę na przełamanie złej passy miał w ATP 1000 w Rzymie. I rywalizację rozpoczął perfekcyjnie, bo już w II rundzie bez większych problemów rozprawił się 6:3, 6:1 z Francuzem Corentinem Moutetem. Był też faworytem kolejnego spotkania, w którym zmierzył się z Alejandro Tabilo. Jednak rzeczywistość napisała inny scenariusz i na kortach we Włoszech doszło do ogromnej sensacji!

Djoković żegna się z Rzymem. Koszmarny występ lidera

Djoković fatalnie rozpoczął niedzielne starcie. Już w pierwszym gemie znalazł się w poważnych tarapatach. Nie radził sobie w polu serwisowym. Na dodatek popełniał sporo błędów, co dało rywalowi aż trzy break pointy. Serb walczył z całych sił i je obronił, ale przy czwartym nie miał już nic do powiedzenia.

Podobnie było w gemie numer trzy. Ponownie Djoković był bezradny. Grał nieprecyzyjnie i zdecydowanie za wolno. To dało szansę Chilijczykowi na kolejne przełamanie. I tym razem lider rankingu ATP nie był w stanie się obronić, przez co przegrywał już 0:3, a po chwili 0:4. Dopiero w piątym gemie wyżej notowany tenisista był w stanie wygrać przy własnym serwisie.

Wciąż miał więc nadzieję, że odrobi straty. Problem w tym, że nie mógł znaleźć sposobu na świetnie dysponowanego rywala. Dość powiedzieć, że ani razu mu nie zagroził. Ani razu nie wywalczył bowiem break pointa. W kolejnych minutach gra toczyła się punkt za punkt, dzięki czemu dość sensacyjnie to Tabilo wygrał seta 6:2.

Dramat Djokovicia w drugim secie. Ostatnia akcja mówi wszystko

Kibice wierzyli, że Serb przebudzi się w drugiej partii. Na to się jednak nie zanosiło. Pozwolić na taki scenariusz nie zamierzał też Chilijczyk, który już w pierwszym gemie wypracował break pointa i natychmiast go wykorzystał. Później gra nieco się wyrównała, choć zdecydowanie większą inicjatywę wykazywał Tabilo. Nie popełniał wielu błędów, grał pewnie i dość precyzyjnie, co doprowadzało Serba do sporej frustracji i kolejnych pomyłek, szczególnie przy własnym serwisie. I tak w gemie numer dziewięć znów został przełamany, co ostatecznie zakończyło spotkanie.

Novak Djoković - Alejandro Tabilo 2:6, 3:6

Djoković ewidentnie nie był w stanie utrzymać nerwów na wodzy. Dość powiedzieć, że do dwóch przełamań w drugim secie doszło po podwójnym błędzie serwisowym pierwszej rakiety świata. Zresztą popełnił ich w tym spotkaniu aż pięć, a rywal ani jednego.

Było to już drugie przegrane starcie z rzędu, w którym Djoković właśnie podwójnym błędem kończy mecz. "Czegoś takiego chyba nigdy nie widzieliśmy" - podkreślał Dawid Żbik na X.

Z pewnością to pojedynek, o którym Serb będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Popełnił aż 12 niewymuszonych błędów, przy tylko 14 winnerach. Dla porównania przeciwnik tylko cztery razy popełnił niewymuszony błąd, przy aż 22 zwycięskich zagraniach. To przepaść.

Tym samym Tabilo awansował do IV rundy ATP w Rzymie, a jego rywalem będzie Karen Chaczanow. Został też pierwszym Chilijczykiem od czasów Gonzaleza, który pokonał numer jeden światowego rankingu (2007 rok). Wówczas liderem był Roger Federer.