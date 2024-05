Sabalenka pokazała klasę w Rzymie. Wystarczyło 88 minut

Aryna Sabalenka bez najmniejszych problemów awansowała do kolejnej rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 Masters rozgrywanego w Rzymie. Tym razem wiceliderka światowego rankingu rywalizowała z młodszą od siebie od dwa lata Dajaną Jastremską. Do pokonania Ukrainki potrzebowała 88 minut. Dla Sabalenki to kolejny krok w kierunku wyrównania najlepszego osiągnięcia na rzymskich kortach.

