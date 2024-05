Sceny! Świątek aż zamurowało na konferencji. "To był pocisk?"

- Trening odgrywania skrótów zaserwowała Idze Świątek Julia Putincewa w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Zwykle takie próby Kazaszki kończyły się sukcesem, ale w kluczowym momencie pierwszej partii Polka popisała się magicznym zagraniem, dającym pojedyncze przełamanie. Potem liderka rankingu niespodziewanie zaczęła grać nerwowo. "Jest kompletnie Iga pogubiona" - mówili komentatorzy Canal+Sport. Ale na szczęście coś w grze naszej tenisistki nagle ponownie "kliknęło" - pisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Świątek zdębiała na konferencji. "Nie rozumiem"

Liderka światowego rankingu przygotowuje się już do starcia z Angelique Kerber, która będzie jej kolejną rywalką na kortach Foro Italico. Przypomnijmy, że poza turniejem pań w Rzymie rywalizują także panowie. To właśnie ten temat został poruszony podczas konferencji prasowej z udziałem Igi Świątek.

Polka otrzymała dość zaskakujące pytanie. Całość zdarzenia, powołując się na rzymską prasę, cytuje profil The Tennis Letter na portalu X. "Jesteś numerem 1. Wszystkie oczy zwrócone są na Djokovica i Nadala. Jak to wyjaśnisz? Dlaczego uwaga ludzi nie jest zwrócona na ciebie?" - zapytano. Te słowa zdziwiły Świątek. "Dlaczego co?" - odparła.

Dziennikarz powtórzył tezę i przyznał, że w jego przekonaniu uwaga obserwatorów turnieju nie koncentruje się wcale na Świątek. "Uwaga ludzi nie jest skupiona na tobie tutaj, w Rzymie. Jak to wyjaśnisz? Przepraszam za moje pytanie" - powiedział.

Na odpowiedź Polki nie trzeba było długo czekać. "No cóż, nie wiem, czy to był pocisk, czy co? Myślę, że poświęca się mi trochę uwagi, ale całkowicie rozumiem, dlaczego Rafa i Novak mają tak ogromną rzeszę fanów. To nie tak, że jestem zazdrosna czy coś. Cóż, to ostatni turniej Rafy – nie ostatni, ale prawdopodobnie ostatni turniej w Rzymie. Więc rozumiem, dlaczego ludzie skupiają się na oglądaniu go. No i Novak, oczywiście, też jest GOAT-em (ang. Greatest of all time - najlepszy w historii). Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego pytania" - przyznała Polka.

Raszynianka walczy o swój trzeci triumf w karierze w WTA 1000 w Rzymie. O ćwierćfinał turnieju zagra z Angelique Kerber z Niemiec. Dotychczasowe dwa starcia pomiędzy tymi paniami kończyły się wygranymi Polki.