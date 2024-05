Hurkacz pokazał, co znaczy klasa. Brawo, brawo! "Większy od tego sportu"

"Ten pojedynek oglądało się z wypiekami na twarzy! Hubert Hurkacz na korcie centralnym Foro Italico mógł poczuć się jak gość, który wyprasza z imprezy gospodarza, gdy wygrał pierwszego seta 6:1 w starciu przeciwko Rafie Nadalowi. W drugiej partii jego przewaga tylko rosła, a Hiszpan miał problemy z kapitalną grą polskiego tenisisty. Słabł z każdą minutą, natomiast Hurkacz po raz kolejny udowodnił, że nie pęka na wielkiej scenie" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl po wygranej Huberta Hurkacza z Rafaelem Nadalem 6:1, 6:3 w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Idze Świątek puściły nerwy. "Jako dziennikarze nie wiedzieliśmy co robić"

Hubert Hurkacz dał się poznać jako pogromca tenisowych legend. To przeciwko niemu ostatni mecz w karierze rozegrał Roger Federer. W ćwierćfinale Wimbledonu w 2021 roku Hurkacz wygrał 6:3, 7:6(7-4), 6:0. Tym razem pokonał Nadala, dla którego prawdopodobnie był to ostatni start w Rzymie.

Hubert Hurkacz przemówił po meczu z Rafaelem Nadalem. "Jestem bardzo szczęśliwy"

- Jestem z siebie bardzo dumny. Spotkanie z Rafą to coś wyjątkowego, innego, szczególnie na mączce, na której dominował w ostatnich 20 latach. Nikt inny nie będzie miał tak wyników na tej nawierzchni. Jest większy od tego sportu. Zgromadził wielu swoich fanów. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć. - powiedział Hurkacz po meczu z Nadalem.

- Byłem pewny swojego serwisu i to dało mi pewność siebie do jak najlepszej gry przez cały mecz. Wiedziałem, że jeśli obniżę poziom, to on będzie na to gotowy. To coś niezwykłego, chciałem zmierzyć się z Rafą na mączce. Trudno to wytłumaczyć słowami, ale to niezwykłe doświadczenie - dodał polski tenisista.

Hubert Hurkacz po wygraniu z Rafaelem Nadalem zameldował się w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Rzymie, czym wyrównał swój najlepszy wynik w karierze. Zagra w niej z Tomasem Martinem Etcheverrym (28. ATP). Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek obu tenisistów.