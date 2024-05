Wszyscy piszą o tym, co zrobił Hurkacz. "Szkoda, że dzisiaj"

- Ten pojedynek oglądało się z wypiekami na twarzy! Hubert Hurkacz na korcie centralnym Foro Italico mógł poczuć się jak gość, który wyprasza z imprezy gospodarza, gdy wygrał pierwszego seta 6:1 w starciu przeciwko Rafie Nadalowi. W drugiej partii jego przewaga tylko rosła, a Hiszpan miał problemy z kapitalną grą polskiego tenisisty. Słabł z każdą minutą, natomiast Hurkacz po raz kolejny udowodnił, że nie pęka na wielkiej scenie - tak wygraną wrocławianina relacjonował dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

Eksperci przemówili po wygranej Hurkacza

Zwycięstwo oznacza, że Hurkacz (9. WTA) wyrównał swój najlepszy wynik w karierze - jeśli mówimy o turniejach ATP Masters 1000 w Rzymie. Zameldował się w trzeciej rundzie, gdzie zmierzy się z Tomasem Martinem Etcheverrym (28. ATP).

Rozmiary wygranej budzą respekt. Tenisowi eksperci nie mogli się nadziwić dyspozycji Polaka. - Najlepszy mecz w karierze Hurkacza. Szkoda, że dzisiaj. Nadal dotrzymywał kroku tylko przez pół godziny - podsumował dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

Komentator Dawid Żbik zwrócił uwagę na liczbę asów, a także obronionych break pointów.

Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego" postanowił przypiąć Hurkaczowi przydomek, który doskonale znają kibice... piłki nożnej. Określił go tak, jak niegdyś fani Manchesteru United nazwali Ole Gunnara Solskjaera. - Baby face killer - stworzony do tego, żeby grać z legendami - podsumował. W wolnym tłumaczeniu pseudonim oznacza "mordercę o twarzy dziecka".

Wiele miejsca poświęcił mu profil The Tennis Letter. Zauważył, że to kolejny przypadek, kiedy Hurkacz w znakomitym stylu żegna legendę dyscypliny. - Podczas Wimbledonu w 2021 roku Hubi pokonał Federera w jego ostatnim meczu profesjonalnej kariery. Dziś pokonał Rafę Nadala w jego ostatnim spotkaniu w Rzymie - czytamy.

Odnotowano, że było to 75. zwycięstwo wrocławianina w zmaganiach z cyklu Masters. Na portalu X docenili go także zagraniczni dziennikarze.

- Hubert Hurkacz nie daje szans Nadalowi (6-1 , 6-3) i zamyka kolejne pamiętne koło w karierze Hiszpana. Rafa żegna się z Rzymem po 19 startach, dwunastu finałach, dziesięciu tytułach i bilansie 70-9 - napisał Fernando Murciego, dziennikarz hiszpańskiego Eurosportu i DAZN.

- Hubert Hurkacz bez problemu pokonuje Rafę Nadala 6:1, 6:3 i awansuje do III rundy turnieju w Rzymie. Momentami ciężko się to oglądało. A teraz… czy Rafa zagra w Paryżu? - pytał dziennikarz portugalskiego "Recordu" Jose Morgado.

Prestiżowa wygrana już dała Hurkaczowi pobicie wyniku sprzed roku. W poprzednim turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie dotarł bowiem do 2. rundy, gdzie musiał uznać wyższość Amerykanina Jeffreya Johna Wolfa.

Teraz już jest w 3. rundzie, gdzie jego rywalem będzie Tomas Martin Etcheverry. To 24-letni Argentyńczyk, którego życiowym osiągnięciem jest dotarcie do ćwierćfinału French Open w 2023 roku. W rankingu ATP zajmuje 28. pozycję i jest trzecim najwyżej sklasyfikowanym argentyńskim tenisistą. Będzie to pierwsze starcie obu tenisistów. Faworytem meczu zdaje się być Polak.