Zaskakujące słowa Nadala po blamażu z Hurkaczem. "Nie jestem"

Hubert Hurkacz (9. ATP) od drugiej rundy rozpoczął zmagania w turnieju ATP 1000 w Rzymie. Na start zmierzył się z nie byle kim, bo samym Rafaelem Nadalem (305. ATP). Hiszpan ostatnio odpadł w czwartej rundzie w Madrycie, a tym razem na drugim spotkaniu zakończył przygodę w Rzymie. Hurkacz nie dał szans legendarnemu tenisiście, którego w półtorej godziny pokonał 6:1, 6:3.

"Ten pojedynek oglądało się z wypiekami na twarzy! Hubert Hurkacz na korcie centralnym Foro Italico mógł poczuć się jak gość, który wyprasza z imprezy gospodarza, gdy wygrał pierwszego seta 6:1 w starciu przeciwko Rafie Nadalowi. W drugiej partii jego przewaga tylko rosła, a Hiszpan miał problemy z kapitalną grą polskiego tenisisty. Słabł z każdą minutą, natomiast Hurkacz po raz kolejny udowodnił, że nie pęka na wielkiej scenie" - pisał po tym meczu Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Rafael Nadal nie zagra w Rolandzie Garrosie? Niepokojące słowa Hiszpana

Po odpadnięciu z Rzymu Rafael Nadal powinien wystartować w turnieju Rolanda Garrosa, który wygrywał 14-krotnie. Te zawody są najważniejsze w karierze Hiszpana, ale jego słowa po meczu z Hurkaczem mogą budzić niepokój. Mianowicie może dojść do tego, że Nadala w Paryżu nie zobaczymy.

- Nie chcę teraz podejmować decyzji. Są dwie drogi. Pierwsza jest taka, że według mnie nie jestem gotowy do rywalizacji w Paryżu z powodu tego, co dzisiaj pokazałem. Druga jest z kolei taka, że pozostają dwa tygodnie i zrobimy wszystko, żeby odmienić sytuację. Chociaż to dla mnie frustrujące, to bliżej mi do tego, żeby spróbować. Zrobię wszystko, co możliwe w ciągu tych dwóch tygodni - mówił Nadal cytowany przez puntodebreak.com.

- Mam nadzieję, że dobrze się przygotuję i przyjadę do Paryża w wystarczająco dobrej formie i dam sobie szansę sprawdzenia się, czy jestem gotów rywalizować. Fizycznie mam pewne problemy, ale nie takie, żeby wykluczyły mnie z najważniejszego turnieju w mojej karierze. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą i co będę czuł jutro, pojutrze i za tydzień. Jeśli będę czuł się gotowy, to będę tam walczył, tak jak to robiłem w ostatnich 15 latach - podsumował Nadal.

Włoscy kibice pożegnali Rafaela Nadala po przegranej z Hubertem Hurkaczem

Nadal wielokrotnie mówił, że 2024 rok będzie najprawdopodobniej ostatnim w jego tenisowej karierze. Dlatego został już pożegnany w Madrycie, a w sobotnie popołudnie to samo spotkało go w Rzymie, gdzie wygrał 10 turniejów oraz 70 spotkań przez 23 lata kariery.

Po meczu Rafael Nadal był oklaskiwany na stojąco przez wszystkich kibiców, którzy żegnali najlepszego zawodnika w historii turnieju w Rzymie.

Hubert Hurkacz po wygraniu z Rafaelem Nadalem zameldował się w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Rzymie, czym wyrównał swój najlepszy wynik w karierze. Zagra w niej z Tomasem Martinem Etcheverrym (28. ATP).