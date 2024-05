Świątek poznała rywalkę. Starcie z legendą. To będzie hit nad hity!

Iga Świątek się nie zatrzymuje. Ledwo co wygrała WTA 1000 w Madrycie, a już zmierza po kolejny tytuł. W tym tygodniu rywalizuje w Rzymie, gdzie awansowała do IV rundy. Najpierw bez większych problemów rozprawiła się z Bernardą Perą, oddając rywalce zaledwie dwa gemy. Bardziej nerwowo było w starciu z Julią Putincewą. Choć pierwszy set Polka wygrała 6:3, to w drugim od początku miała spore kłopoty. Popełniała błędy, brakowało jej cierpliwości, przez co na tablicy wyników zrobiło się 4:1 dla Kazaszki. Liderka rankingu WTA szybko jednak się otrząsnęła i wygrała pięć gemów z rzędu, czym przypieczętowała awans na kolejny etap rywalizacji. Kilkadziesiąt minut później poznała przeciwniczkę, z którą przyjdzie jej się zmierzyć.

A jednak! Iga Świątek - Angelique Kerber w IV rundzie w Rzymie. Popis Niemki w pierwszym secie

Nazwisko kolejnej rywalki Świątek wyłoniło starcie Angelique Kerber - Aliaksadra Sasnowicz. Trudno było wskazać faworytkę. Choć Niemka dopiero w 2024 roku wróciła na kort po ponad rocznej przerwie, a na dodatek była o ponad 200 miejsc niżej notowana od Białorusinki, to jednak legitymowała się lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. Obie panie mierzyły się trzykrotnie i dwa razy górą była Kerber.

I to właśnie ona lepiej rozpoczęła sobotnie starcie. Już w drugim gemie bez większych problemów przełamała rywalkę. Sztukę tą udało jej się powtórzyć w gemie numer sześć. Tym samym prowadziła już 5:1 i serwowała po zwycięstwo. Białorusinka nie zamierzała jednak odpuszczać. I przy następnej okazji odgryzła się Niemce. Wytrzymała wojnę nerwów, wywalczyła break pointa i go wykorzystała, łapiąc nieco oddechu. Chwilę później wygrała przy własnym serwisie, dzięki czemu zmniejszyła straty do 3:5.

Tylko że nic więcej nie była już w stanie zrobić w tej partii. W kolejnym gemie Kerber dopełniła dzieła. Rozrzucała rywalkę po korcie. Grała szybko i precyzyjnie, co pozwoliło jej wypracować piłkę setową. I wykorzystała ją natychmiast, triumfując 6:3.

Kolejna odsłona rywalizacji zaczęła się od wyrównanej gry. Jednak już w trzecim gemie Niemka ponownie przełamała rywalkę. Tym razem nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Białorusinki. Nie pozwoliła sobie na utratę kontaktu z Kerber i szybko doprowadziła do przełamania powrotnego, dzięki czemu na tablicy był remis 2:2. Co więcej, poszła za ciosem i w gemie numer sześć ponownie wywalczyła break pointa, pewnie go wykorzystując. Tym samym prowadziła już 4:2, a chwilę później 5:2. W gemie numer osiem znów miała okazję przełamać Niemkę i zamknąć tego seta, ale tym razem nie wykorzystała szansy.

Kapitalny powrót Kerber. Przegrywała już 2:5 i nagle stało się to

To była woda na młyn dla Kerber, która znów zaczęła kąsać przeciwniczkę. Dość powiedzieć, że w kolejnym gemie serwisowym Białorusinki obroniła aż dwie piłki setowe, a następnie wypracowała break pointa i przełamała rywalkę, wracając do gry (4:5). I to na dobre. Kolejne dwa gemy także zapisała na własnym koncie. Dzięki temu ze stanu 2:5 nagle zrobiło się 6:5.

Sasnowicz nie odpuszczała jednak i przy kolejnej okazji przełamała Kerber. O losach tego seta zadecydował więc tie-break. Tam była numer jeden nie pozostawiła już żadnych wątpliwości, wygrała 7-4 i cały mecz 2:0.

Angelique Kerber - Aliaksandra Sasnowicz 6:3, 7:6(4).

Tym samym to Kerber awansowała do IV rundy, gdzie zmierzy się z Igą Świątek. Będzie to trzecie starcie tych tenisistek w historii. Za każdym razem górą była 22-latka. O tym, czy i tym razem będzie górą, przekonamy się najprawdopodobniej w poniedziałek.