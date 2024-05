Hurkacz czy Nadal? Świątek odpowiedziała bez zastanowienia! [WIDEO]

Iga Świątek utrzymuje znakomitą formę z Madrytu, gdzie po kapitalnym trzysetowym boju pokonała Arynę Sabalenkę i zgarnęła tytuł. Teraz rywalizuje w Rzymie, gdzie także radzi sobie przyzwoicie. Na start szybko rozprawiła się z Bernardą Perą - 6:0, 6:2. O wiele więcej kłopotów miała w III rundzie, przeciwko Julii Putincewej. Choć pierwszy set wygrała gładko, bo 6:3, to w kolejnej odsłonie spotkania to rywalka przejęła inicjatywę. Przynajmniej na początku. Szybko przełamała naszą rodaczkę, a po chwili prowadziła już 4:1. Wydawało się, że może dojść nawet do trzeciej partii. Świątek jednak na to nie pozwoliła. Wzięła sprawy w swoje ręce i wygrała kolejne pięć gemów, triumfując 6:4 i w całym meczu 2:0.

To jednak nie koniec emocji, jakie czekają na kibiców na korcie centralnym tego dnia. Tuż po Polce na plac gry wejdą Hubert Hurkacz i Rafael Nadal. I właśnie o ten fakt została zapytana w trakcie pomeczowego wywiadu.

Świątek zdradziła komu będzie kibicować w starciu Nadal - Hurkacz

Dziennikarka była ciekawa, komu Świątek będzie kibicować. W końcu Hurkacz jest jej rodakiem, natomiast Nadal idolem, o czym liderka rankingu WTA wspominała wielokrotnie. Polka nie pozostawiła jednak wątpliwości w sprawie i odpowiedziała bez większego zastanowienia.

- To będzie trudne spotkanie dla Rafaela, bo będzie grał przeciwko Hubiemu. Nie będę nikomu kibicować. Życzę tylko Wam, by był to znakomity tenis i wielkie show, ponieważ obaj są bardzo dobrymi ludźmi. Mam nadzieję, że to będzie dobry mecz - podkreśliła, ucinając temat.

Będzie to pierwsze starcie tych tenisistów w historii. Mimo wszystko to Polakowi daje się większe szanse na zwycięstwo. Hiszpan zmagał się ostatnio z poważnymi problemami zdrowotnymi i dopiero wraca do formy.