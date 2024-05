Niewiarygodne, co właśnie zrobiła Świątek. Pieją z zachwytu. Arcymistrzyni!

Mecz z Putincewą wcale nie był dla Świątek tak łatwy jak można by się spodziewać. Polka w pierwszym secie toczyła z Kazaszką wyrównany bój i dopiero w szóstym gemie wykorzystała chwilę słabości rywalki. To wystarczyło, by wygrać seta 6:3, ale nie był to absolutnie początek koncertu Igi. W drugiej partii jej przeciwniczka prowadziła już 3:0, lecz liderka światowego rankingu pokazała iście stalowe nerwy. Odrobiła straty i wyrwała seta, zwyciężając 6:4, a co za tym idzie cały mecz.

Świątek synonimem regularności. Co za statystyki!

Wyczyny naszej reprezentantki przekraczają już powoli granice wyobraźni. Zaraz po meczu profil OptaAce wyliczył dwie statystyki dobitnie pokazujące siłę Świątek. Po pierwsze, dla Igi był to już 23. turniej rangi WTA 1000 od 2020 roku, w którym dochodzi co najmniej do 1/8 finału. Dorównała tym samym Amerykance Jessice Peguli. Ogólnie są tylko trzy zawodniczki mogące się pochwalić takim wynikiem. Oprócz Polki i Amerykanki w tym gronie jest też Białorusinka Aryna Sabalenka (20).

Iga bezlitosna dla "zaplecza" czołówki

To nie wszystko. OptaAce podało także, że Iga ma obecnie serię 25 meczów z rzędu wygranych na mączce z zawodniczkami spoza Top 10 rankingu WTA. Ostatnią tenisistką mogącą pochwalić się czymś takim była Serena Williams. Amerykańska legenda osiągnęła taki rezultat w 2016 roku. Serwis określił Igę mianem "bully", czyli z angielskiego osobą znęcającą się nad innymi (oczywiście w tym konkretnym wypadku bez negatywnego kontekstu).

Iga Świątek w kolejnym starciu w Rzymie, którego stawką będzie ćwierćfinał, zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Andżeliki Kerber z Aliaksandrą Sasnowicz.