Szczęka opada po tym, co Nadal zrobił przed meczem z Hurkaczem. Co za show! [WIDEO]

Ostatnie miesiące były trudne dla Rafaela Nadala. Hiszpan zmagał się z poważnymi problemami z biodrem i do gry wrócił dopiero z początkiem 2024 roku. Tyle tylko, że po trzech turniejach doznał kolejnej kontuzji. Ponownie na korcie pojawił się przy okazji turnieju w Barcelonie. Mimo że jest uznawany za "króla mączki", to odpadł już w 1/16 finału. Nieco lepiej poszło mu w Madrycie, gdzie dotarł do IV rundy. Z kolei w tym tygodniu rywalizuje w ATP 1000 w Rzymie. Już na start uporał się z Zizou Bergsem. Teraz przed nim starcie z Hubertem Hurkaczem. To spotkanie ekscytuje kibiców. Wierzą, że tenisiści dostarczą im mnóstwa emocji. Małą próbkę już podczas treningu dał im Nadal.

Rafael Nadal pomylił dyscypliny? Popis Hiszpana na treningu

Do sieci trafiło nagranie, na którym Hiszpan popisał się ekwilibrystycznymi umiejętnościami... podbijania piłeczek tenisowych. Na początku podszedł do jeden z piłek, która leżała na ziemi, a następnie bez użycia rąk, jedynie stopami, podbił ją w górę. Sztuczki Nadala wywołały wrzawę na trybunach. Kibice byli zachwyceni popisami tenisisty, który zachował się jak rasowy piłkarz. Ba, niektóre gwiazdy futbolu nie potrafią wykonać takich trików z piłką i to znacznie większą.

Reakcja widowni ewidentnie zachęciła Hiszpana do dalszych popisów. Podobne sztuczki zaprezentował z dwoma innymi piłeczkami, które pojawiły się na korcie. Jedną z nich odbił piętą. Jeden z użytkowników X wprost stwierdził, że Nadal pomylił dyscypliny i powinien spróbować sił także w futbolu. "Rafael ewidentnie uprawia niewłaściwy sport. To było zbyt eleganckie" - pisał.

Trudne wyzwanie przed Nadalem. Legenda tenisa nie ma wątpliwości, kto będzie faworytem

Takie zachowanie Nadala pokazuje, że jest dość wyluzowany i zrelaksowany przed kolejnym starciem. Tam będzie czekało na niego jednak trudne wyzwanie. Zmierzy się bowiem z Hurkaczem, a więc dziewiątą rakietą świata. Polak notuje ostatnio dość spore wahania formy. Mimo że wygrał w Estoril, to później szybko odpadł z Monte Carlo i Madrytu. Tak czy inaczej, to 27-latek będzie faworytem, o czym przekonuje m.in. Wojciech Fibak.

- Wierzę w Huberta, bo przecież on się wychował na kortach ziemnych. Jest młodszy, do tenisa wchodzi nowa generacja. (...) Nadal ma różne dolegliwości i nie jest aż tak regularny i szybki. Nie kryje kortu tak, jak kiedyś - podkreślał. Będzie to pierwsze starcie tych tenisistów w historii. To właśnie Nadal jest ostatnim z "Wielkiej Trójki", z którym Hurkacz nie miał jeszcze okazji rywalizować.

Początek spotkania nie przed godziną 13:00. Panowie zagrają na korcie centralnym.