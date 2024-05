Iga Świątek się nie zatrzymuje! Było źle, ale nagle włączyła tryb turbo. Miazga

W czwartek w 78 minut Iga Świątek uporała się z Bernardą Perą 6:0, 6:2 na inauguracje zmagań w Rzymie, gdzie triumfowała w latach 2021-2022. - To był solidny mecz. Zwłaszcza że dopiero co grałam w Madrycie. Chciałam poczuć, jak wygląda tutaj gra na korcie centralnym. (...) Pod koniec meczu Pera grała tak, jakby nie miała już nic do stracenia. Ja starałam się mimo wszystko wykonać odpowiednio swoją pracę i trzymać się taktyki. To się udało. Całościowo jestem zadowolona ze swojego występu - przyznawała Polka w wywiadzie pomeczowym. W sobotę czekało ją starcie z Julią Putincewą (41. WTA) w trzeciej rundzie "tysięcznika" na Foro Italico. To zawodniczka, która w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze, ale to też stosunkowo wdzięczna rywalka dla polskiej tenisistki, która wygrała wszystkie trzy ich dotychczasowe pojedynki. Ostatni raz w marcu podczas Indian Wells - 6:1, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek jest przykładem dla całego świata! "Jestem dumna"

Po raz pierwszy obie panie spotkały się na nawierzchni ziemnej, co stanowiło kolejny dodatkowy handicap dla liderki rankingu. Sztuczna inteligencja przed meczem dawała jej aż 93 proc. szans na zwycięstwo, albowiem Iga Świątek zwykła nie przegrywać na mączce z zawodniczkami spoza czołowej dziesiątki rankingu WTA. Od 2022 r. doznała tylko jedną taką porażkę.

Festiwal skrótów Putincewej. Ale ta jedna piłka na korzyść Świątek

Początek starcia był nacechowany bardzo dużą liczbą niewymuszonych błędów z obu stron. Błyskawicznie pojawiły się także pierwsze objawy irytacji u Julii Putincewej. To zawodniczka znana ze swojego krnąbrnego charakteru i wybuchowych reakcji. Natomiast Polka musiała przestawić się z zupełniej innej gry w porównaniu do poprzedniego meczu. Bernarda Pera grała płasko, natomiast Julia Putincewa to praca w defensywie, zmiana tempa gry i posyłanie wyższych uderzeń. To było widoczne, zwłaszcza po stronie bekhendowej Świątek. Pułap odbijania piłki przez Polkę z tej strony był zdecydowanie wyższy.

Niezwykle precyzyjne były skróty Julii Putincewej. Przy pięciu próbach finalizacji akcji w ten sposób osiągnęła stuprocentową skuteczność, ale za szóstym razem Iga Świątek w końcu odpowiedziała, mijając rywalkę. W dodatku zrobiła to przy break poincie. Kazaszka miała jeszcze pretensje, że Polka dotknęła siatki, ale nic takiego nie miało miejsca. To był kluczowy moment dla tego pierwszego seta, o którym zadecydowało to pojedyncze przełamanie. Po 49. minutach Polka wyszła na prowadzenie 6:3.

Nerwy Igi w drugim secie. "Jest kompletnie pogubiona"

Drugą partię 22-latka rozpoczęła nerwowo. Trudno przewidywać, czym było to spowodowane, zwłaszcza po objęciu setowego prowadzenia, ale popełniała proste błędy. Mowa ciała również pozostawiała wiele do życzenia. Julia Putincewa objęła prowadzenie 3:0. Bardzo falowała gra Polki. Wciąż prostych pomyłek było multum, a piłki potrafiły lądować kilka metrów za linią końcową. "Jest kompletnie Iga pogubiona" - mówili komentatorzy Canal+Sport, ale Świątek przy break pointach dla rywalki poprawiła grać cierpliwie i dokładnie, dzięki czemu utrzymała się w grze. Pomagała też Kazaszka, która paradoksalnie lepiej grała w pierwszym secie.

Po utrzymaniu podania na 2:4 po 20-punktowym gemie i obronie trzech break pointów w grze polskiej tenisistki coś "kliknęło". Zaczęła regularniej trafiać, tempo jej uderzeń ponownie było optymalne, a Kazaszka się frustrowała.

To był początek jej końca. Nie trafiła ważnego forehandu po returnie, który dał Idze Świątek break pointa. Wykorzystany bekhendem po linii. Polka nie mogła wypuścić już takiej okazji, aby zamknąć to nerwowe spotkanie po wygraniu pięciu gemów z rzędu. Po godzinie i 46 minutach mogła cieszyć się ze zwycięstwa 6:3, 6:4 i awansu do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie. O ćwierćfinał zagra z lepszą z meczu Angelique Kerber - Aliaksandra Sasnowicz.