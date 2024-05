Kobiecy Wimbledon 2023 był wyjątkowy dla czeskiego tenisa. Triumfatorka całej imprezy została Marketa Vondrousova, a w finale juniorek zameldowała się Nikola Bartunkova. Przegrała w nim z Clervie Ngounoue. 18-latka w minionym sezonie zaliczyła także debiut w WTA Tour. Ostatni jej turniej na tym poziomie to Cluj-Napoca, gdzie zdołała pokonać Dajanę Jastremską (33. WTA). Uległa w drugiej rundzie Anie Bogdan (63. WTA).

Szok w świecie tenisa. Finalistka Wimbledonu złapana na dopingu

Młoda Czeszka jest aktualnie notowana na 282. miejscu w rankingu WTA, lecz w najbliższym czasie nie poprawi swojej lokaty, albowiem Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała, że Nikola Bartunkova dwukrotnie uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego, co skutkuje tymczasowym zawieszeniem. W jej organizmie wykryto substancję niedozwoloną trimetazydyny. W swoim oświadczeniu ITIA potwierdziła również, że próbki pobrano, gdy tenisistka brała udział w dwóch turniejach ITF: zawodach W50 w Trnawie na Słowacji w lutym 2024 r. i zawodach W75 w Mariborze w Słowenii w marcu 2024 r.

Czeszka ostatni mecz rozegrała 16 kwietnia w Chiasso w Szwajcarii. Tego samego dnia ITIA wystosowała do niej wstępne zawiadomienie o naruszeniu przepisów antydopingowych i nałożyła na nią tymczasowe zawieszenie do czasu rozprawy. Nastolatka opublikowała na Twitterze oświadczenie, które przekazał Jaroslav Plasil, w którym wyraziła swój szok i niewinność oraz zapewniła, że ??przestrzega zaleceń tenisowego organu nadzoru.

"Jestem całkowicie zszokowana tą sytuacją. Czuję się niewinna, nigdy świadomie nie zażyłam żadnej zakazanej substancji i ja i mój zespół zawsze zwracaliśmy najwyższą uwagę na to, co dostaje się do mojego organizmu. Bierzemy obecnie wszystkie możliwości przedostania się zakazanej substancji do mojego organizmu i zrobimy wszystko, aby jak najszybciej znieść tymczasowe zawieszenie. Wierzę, że sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Nie będę obecnie komentować więcej tego tematu" - przekazała Nikola Bartunkova.