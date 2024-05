Tak Świątek zareagowała na słowa byłego mistrza. Nie potrzebowała nawet słów

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to obecnie najlepsze tenisistki na świecie. Zajmują kolejno pierwszą i drugą lokatę w rankingu WTA. Obie tenisistki spotkały się w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Wówczas lepsza okazała się Polka, która najpierw obroniła dwie piłki meczowe, a później wygrała 7:5, 4:6, 7:6(7).

Świątek zareagowała na wypowiedź Andy'ego Roddicka. Nawet nie musiała używać słów

Ostatnio Andy Roddick, były mistrz US Open, w podcaście "Served with Andy Roddick" zabrał głos ws. obu zawodniczek. - Sabalenka wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe. (...) Na swoim koncie na także kilka zwycięstw w zmaganiach rangi 1000. Jest już w galerii sław (...) - powiedział Roddick o Sabalence.

Następnie Roddick wyliczył tytuły, które Świątek dotychczas zdobyła w swojej karierze i na koniec podzielił się podzielił się pewną refleksją. - Iga Świątek łącznie zdobyła 20 tytułów. Można by jej życiorys podzielić na trzy i tak by je miała, niezależnie od tego, ile by ich było, ponad 100 tygodni na pierwszym miejscu, odkąd Ash Barty przeszła na emeryturę i w pewnym sensie przekazała jej pierwsze miejsce w rankingu. Świątek jest na dobrej drodze, aby stać się jedną z najlepszych zawodniczek wszech czasów - powiedział Roddick.

Wypowiedź Roddicka została opublikowana w mediach społecznościowych i odbiła się szerokim echem. Dotarła ona także do Igi, które wobec niej nie przeszła obojętnie. Jeden z internautów zauważył, że Polka na portalu X polubiła wideo z komentarzem byłego mistrza US Open.

Teraz przed Świątek rywalizacja w III rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie

Po zmaganiach w Hiszpanii Świątek przeniosła się do Włoch. Kilka dni temu rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie chce zaprezentować się jak najlepiej. W pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej pokonała 6:0, 6:2 Amerykankę Bernardę Perę (77. WTA).

W III rundzie liderka rankingu zmierzy się z Julią Putincewą. To spotkanie odbędzie się w sobotę 11 maja. Początek o godzinie 11:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i a aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.