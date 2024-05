Nie ma znaczenia, że Rafael Nadal nie jest dziś tym samym zawodnikiem, który przed laty 14 razy wygrywał Rolanda Garrosa czy multum innych tytułów. Gdy słyszysz, że masz zagrać z Hiszpanem i to na mączce właśnie, gęsia skórka się pojawia i w przypadku Huberta Hurkacza zapewne też tak jest.

Jego wielki rywal pokonał kolejne w karierze kłopoty zdrowotne i wykurował się akurat na swój ulubiony, ziemny moment każdego tenisowego roku. Ani w Barcelonie, ani w rodzinnym Madrycie nie udało mu się triumfować, ale odpadał też z nie byle kim. W tym pierwszym turnieju eliminował go 11. na świecie Alex de Minaur (któremu zrewanżował się w Madrycie). Zaś "w domu" ograł go późniejszy finalista madryckiego Mastersa, Czech Jiri Lehecka. Z kolei w pierwszej rundzie w Rzymie "Rafa" napotkał silny opór belgijskiego kwalifikanta Zizou Bergsa, którego ostatecznie pokonał w trzech setach 4:6, 6:3, 6:4.

Co do Hurkacza, Polak gra, póki co naprawdę dobry sezon na mączce. Wrocławianin triumfował w turnieju ATP 250 w Estoril, zaś w Monako oraz Madrycie dochodził do 1/8 finału. Jednak w tych pierwszych zawodach przegrał ze specem od gry na mączce Norwegiem Casperem Ruudem, zaś w stolicy Hiszpanii poległ po twardym boju z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Tak czy inaczej, Polak jest naprawdę w niezłej formie i na ten moment należy go postrzegać jako faworyta starcia z Nadalem.

Nadal to do dziś jedyny zawodnik z "wielkiej trójki" (Nadal, Djoković, Federer), z którym Hurkacz jeszcze nie grał. Wrocławianin ma remisowy bilans z Rogerem (1-1 i pamiętny triumf na Wimbledonie), zaś Serb ogrywa go przy każdej okazji (0-7). Czy zatem Hurkacz dorobi się dodatniego bilansu przeciwko Hiszpanowi? Przekonamy się już niedługo.

O której gra Hurkacz dzisiaj? Kiedy mecz Hurkacz - Nadal? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Hubert Hurkacz - Rafael Nadal odbędzie się w sobotę 11 maja, jako drugi na korcie zaraz po meczu Iga Świątek - Julia Putincewa. Można się więc spodziewać początku starcia około godziny 13:00. Transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport 2 (kiedyś Extra), zaś stream online będzie dostępny za pośrednictwem Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.