Wielka sensacja w Rzymie. Faworytka na kolanach. Zdecydował morderczy tie-break

Jeszcze przed meczem wiadomo było, że triumfatorka tego starcia zmierzy się z Amerykanką Sofią Kenin. Mistrzyni Australian Open z 2020 roku sama sprawiła małą niespodziankę, eliminując z rzymskiego turnieju rozstawioną z numerem ósmym Ons Jabeur, po wyrównanym, trzysetowym boju (7:5, 2:6, 6:4).

Kwalifikantek nie należy lekceważyć. Sramkova lepsza od Boulter

Większość obserwatorów spodziewała się, że przeciwniczką Amerykanki zostanie Katie Boulter. Brytyjka, obecnie 28. rakieta świata, wygrała w tym sezonie, chociażby turniej WTA 500 w San Diego, co jest jej największym sukcesem w karierze. Choć przenosiny na nawierzchnię ziemną nie były dla niej, póki co zbyt miłe (w Madrycie przegrała już w pierwszej rundzie z Robin Montgomery), to i tak należało postrzegać ją jako faworytkę starcia ze Sramkovą. Słowaczka do drabinki głównej przebijała się przez kwalifikacje, a dla porównania w Madrycie w takowych właśnie odpadła.

Jednak różnicy rankingowej między zawodniczkami zupełnie nie było widać na korcie. Boulter przegrała 8 na 10 pierwszych piłek tego meczu, co kosztowało ją ekspresową utratę własnego podania. Napędzona mocnym startem Słowaczka kontynuowała dobrą grę i przy stanie 3:1 przełamała rywalkę jeszcze raz. Później co prawda straciła część tej przewagi, a serwując na seta, musiała bronić trzech breakpointów. Ale wyszła z opresji skutecznie i wykorzystała drugą piłkę setową, wygrywając 6:4.

Heroiczna walka o przełamania nie przyniosła spodziewanego efektu

Drugi set był jeszcze bardziej emocjonujący i obfitował w przełamania. Zwłaszcza Boulter bardzo wytrwale o nie walczyła, jako że dwa gemy wygrane przy serwisie rywalki, wymagały od niej aż dwunastu breakpointów. Problem w tym, że zmarnowała ten wysiłek sama, dając się dwukrotnie przełamać i doszło do tie-breaka. W nim po niezwykle wyrównanej walce triumfowała Sramkova. Kluczowa była wygrana piłka przy serwisie rywalki przy stanie 8:8, a potem dopełnienie formalności swoim serwisem.

Tak doszło zatem do sensacji. Słowaczka wygrała 6:4, 7:6(8) i zmierzy się teraz ze wspomnianą Sofią Kenin. Boulter zaś na mączce nadal szuka optymalnej dyspozycji, takiej jak ta w San Diego.