Tenis 11.05. O której mecz Igi Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek kapitalnie radzi sobie na nawierzchni ziemnej, gdzie zdobyła kilka tytułów, w tym ten najważniejszy - Roland Garros. Na French Open wygrywała trzykrotnie i ma duże szanse, by w tym sezonie dopisać kolejny triumf. Tym bardziej że znajduje się w znakomitej formie. W WTA 500 w Stuttgarcie dotarła do półfinału, gdzie ostatecznie uległa Jelenie Rybakinie. Porażkę powetowała sobie w WTA 1000 w Madrycie, gdzie w finale po trzysetowym boju pokonała Arynę Sabalenkę.

Nie miała jednak dużo czasu na odpoczynek, bo w czwartek rozpoczęła rywalizację w Rzymie, a więc turnieju, który jest jednym z ostatnich sprawdzianów przed wspomnianym Rolandem Garrosem. I już w II rundzie bez większych problemów rozprawiła się z Bernardą Perą 6:0, 6:2. - To był solidny mecz. (...) Cieszę się z pierwszego zwycięstwa tutaj - mówiła. Teraz przed nią kolejne wyzwanie.

WTA Rzym 2024. O której gra Iga Świątek?

W III rundzie WTA 1000 w Rzymie liderka rankingu zmierzy się z Julią Putincewą. Kazaszka radzi sobie solidnie i pokonała już dwie silne przeciwniczki, nie tracąc przy tym ani seta. Najpierw ograła Martinę Trevisan, a więc faworytkę lokalnej publiczności, a następnie nie dała większych szans Sloane Stephens, co było dość sporym zaskoczeniem.

Mimo wszystko to Polka będzie faworytką do zwycięstwa. Wskazuje na to nie tylko aktualna forma, doświadczenie, większa liczba osiągnięć i pozycja w rankingu, ale i bilans bezpośrednich spotkań. Panie mierzyły się trzykrotnie w historii i to nasza rodaczka była górą w każdym z tych pojedynków. Dość powiedzieć, że nie oddała rywalce nawet seta, a straciła zaledwie 14 gemów.

Po raz ostatni rywalizowały w tegorocznej edycji Indian Wells. Wówczas Świątek odniosła szybkie zwycięstwo - 6:1, 6:2, a później triumfowała w całym turnieju. Polscy kibice liczą więc, że i tym razem to 22-latka będzie górą i podtrzyma niesamowitą passę przeciwko Kazaszce.

Mecz pomiędzy Świątek i Putincewą odbędzie się już w sobotę 11 maja. Panie wystąpią na korcie centralnym. Początek spotkania o godzinie 11:00. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Canal+Sport 2. Będzie dostępny także stream na Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.