Djoković tylko stanął i zaczął się śmiać. Niebywałe, co zrobił jego rywal [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) po niemal miesięcznej przerwie wrócił na kort. W piątek rozegrał pierwszy mecz od czasu porażki w półfinale w Monte Carlo z Casperem Ruudem (7. ATP). W drugiej rundzie w Rzymie zmierzył się z niezbyt wymagającym przeciwnikiem Corentinem Moutetem (83. ATP). Pokonał go 6:3, 6:1 w zaledwie godzinę i 26 minut. Nie obyło się jednak szokujących scen.

Rywal rozbawił Novaka Djokovicia. Nagle zadzwonił do niego telefon

Na początku drugiej partii sędzia nieoczekiwanie przerwał grę i wskazał palcem na torbę Francuza. Ten momentalnie zaczął do niej biec, podnosząc ręce w przepraszającym geście. Sytuacja mocno rozbawiła kibiców. Z trybun momentalnie podniósł się gromki śmiech. 25-latek wyjął z torby telefon, bo jak się okazało, zapomniał o ustawionym wcześniej alarmie. Wszystkiemu z uśmiechem na ustach i przyglądał się wyraźnie rozbawiony Djoković.

Moutet incydent potrafił jednak obrócić w żart. Gdy tylko wyciągnął telefon, przystawił go do ucha, udając, że ktoś do niego zadzwonił. To jeszcze bardziej rozśmieszyło wszystkich zgromadzonych na korcie, nawet sędziego. Szybko schował urządzenie i biegiem wrócił na swoje miejsce.

Rywal nie zdołał jednak zdekoncentrować Djokovicia, który od tego momentu jeszcze wyraźniej dominował. W kolejnej rundzie zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo (32. ATP), który pokonał 6:3, 7:6 (4) Niemca Yannicka Hanfmanna (59. ATP).

Po spotkaniu doszło także do zdecydowanie mniej sympatycznej sytuacji. Djoković pozostał jeszcze chwilę z kibicami, by rozdawać autografy. W pewnym momencie jednemu z fanów z plecaka wypadła butelka. Serb został nią trafiony prosto w głowę, upadł i po kilkunastu sekundach opuścił kort. Trzeba tu jednak mówić o nieszczęśliwym wypadku.