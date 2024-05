Dawać tego Nadala! Legenda mówi wprost przed hitem w Rzymie: Hurkacz jest faworytem

Hubert Hurkacz notuje dość spore wahania formy w tym sezonie. Choć wygrał pierwszy turniej na "mączce" w karierze, to nie poszedł za ciosem. W Monte Carlo odpadł już w IV rundzie, podobnie jak i w Madrycie. Teraz przed nim kolejny event, ATP 1000 w Rzymie, a oczekiwania są bardzo wysokie. Jednak już na start Polak nie będzie miał łatwo. Zagra z legendarnym tenisistą z "Wielkiej Trójki". Mowa o Rafaelu Nadalu. Z Hiszpanem nie miał jeszcze okazji się mierzyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

I choć kilka lat temu większość pieniędzy postawiono by zapewne na zwycięstwo 37-latka, który jest "królem kortów ziemnych", to teraz wydaje się, że większe szanse będzie miał nasz rodak. Tym bardziej że Nadal wraca do gry po poważnych kontuzjach. - Wiem, że teraz moja gra jest bardzo nieprzewidywalna, zdarzają mi się momenty przestoju. Wiem, że w następnej rundzie muszę zagrać znacznie lepiej - mówił po ostatnim meczu Hiszpan.

Wojciech Fibak wskazał faworyta w starciu Hurkacz - Nadal. "Wierzę w niego"

O tym, że to Polak będzie faworytem, przekonany jest również Wojciech Fibak. Zauważył, że w przeszłości Hurkaczowi udało się już dokonać sensacji. Mimo że nie pokonał nigdy Novaka Djokovicia, choć okazji ku temu miał aż siedem, to zwyciężył z innym zawodnikiem z "Wielkiej Trójki". Mowa o Rogerze Federerze. Legendarny polski tenisista wierzy, że i tym razem 27-latkowi uda się wygrać z bardziej utytułowanym rywalem.

- Kilka lat temu, kiedy stwierdziłem, że na Wimbledonie Hurkacz był faworytem w starciu z Federerem, to wtedy spotkało się to z totalnym niedowierzaniem. Nikt nie spodziewał się, że Polak to wygra. Teraz wiemy, że Hurkacz jest faworytem - przyznał wprost Fibak w wywiadzie dla Pawła Wyrobka z Polsatu Sport. Na tym jednak nie zakończył.

- Wierzę w Huberta, bo przecież on się wychował na kortach ziemnych. Nie odnosił do tej pory na nich wielkich sukcesów, wygrał jeden turniej - w Estoril. Wierzę w Huberta. On jest młodszy, do tenisa wchodzi nowa generacja - podkreślał.

Fibak wypunktował Nadala

Dodał też, że Hurkacz ma dużą szansę, by wykorzystać problemy rywala. A tych ten ma co niemiara. - Nadal ma różne dolegliwości i nie jest aż tak regularny i szybki. Nie kryje kortu tak, jak kiedyś - kontynuował.

O tym, czy ostatecznie Hurkaczowi uda się pokonać legendę tenisa, przekonamy się już w sobotę po godzinie 13:00. Wtedy rozpocznie się mecz tych zawodników na korcie centralnym. Wcześniej do gry na tym samym obiekcie wkroczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie Julia Putincewa. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Hurkacz nie ma zbyt wielu punktów do obrony za poprzedni sezon, kiedy to odpadł już w II rundzie, ulegając Jeffreyowi Johnowi Wolfowi. W tym sezonie postara się więc wypaść zdecydowanie lepiej. Polak pojawił się już na kortach w Rzymie, gdzie zagrał w deblu. Tyle tylko, że odpadł już po pierwszym meczu. Razem z Tallonem Griekspoorem musieli uznać wyższość Sebastiana Baeza i Thiago Seybotha Wilda.