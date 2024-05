Djoković trafiony butelką. Jest nagranie, które pokazuje, co się naprawdę wydarzyło [WIDEO]

Novak Djoković bez większych problemów wywalczył awans do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Rzymie, wygrywając z niżej notowanym rywalem z Francji, którym był Corentin Moutet. Po tym, jak spotkanie dobiegło końca, a Serb udzielił pomeczowego wywiadu, doszło do skandalicznego zdarzenia. Djoković postanowił podejść do kibiców i rozdać kilka autografów, ale nagle został trafiony butelką wody, która poleciała z trybun. "Bydło" - czytamy na portalu X. Do sieci trafiło jednak nagranie, które pokazuje, co się stało naprawdę.

