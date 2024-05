Tego Sabalenka się nie spodziewała. "Sztywne nogi, sztywna ręka"

W minionym tygodniu Aryna Sabalenka dotarła do finału WTA 1000 w Madrycie, ale nie obroniła tytułu, mimo że miała aż trzy piłki meczowe. Trofeum sprzed nosa zgarnęła jej Iga Świątek. - Gratulacje za kolejny wielki turniej. Ty i twój team wykonaliście wielką pracę, ale następny tytuł trafi do mnie - żartowała Białorusinka po spotkaniu. Niewykluczone, że szybko będzie miała okazję do rewanżu. Obie panie rozpoczęły już rywalizację w Rzymie. W piątkowy wieczór Sabalenka rozegrała mecz II rundy, gdzie mierzyła się ze 109. w rankingu Katie Volynets, która dostała się do głównej drabinki przez kwalifikacje. Dość niespodziewanie napotkała jednak na spore problemy.

O pierwszym secie Sabalenka będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. "Sztywne nogi, sztywna ręka"

Było to pierwsze starcie tych tenisistek w historii, ale murowaną faworytką była wiceliderka rankingu WTA. Tym bardziej że był to pierwszy mecz dla Amerykanki z tak wysoko notowaną zawodniczką. Tyle tylko, że początek spotkania był koszmarny dla Sabalenki. Już w pierwszym gemie dała się przełamać. Walczyła z całych sił, ale przy drugim break poincie nie miała nic do powiedzenia. Mimo wszystko szybko odgryzła się rywalce, bo już w kolejnym gemie, wygrywając przy jej serwisie.

Sabalenka poruszała się po korcie dość nerwowo. I choć w czwartym gemie udało jej się ponownie przełamać Amerykankę, to sama nie ustrzegła się błędów przy własnym podaniu. I znów przegrała, przez co na tablicy wyników zrobił się remis 3:3.

Białorusinka znalazła się pod sporą presją także w gemie numer dziewięć. Obroniła trzy break pointy, ale przy czwartym to rywalka postawiła kropkę nad "i". - Sztywne nogi, sztywna ręka - podkreślali komentatorzy Canal+Sport, którzy byli zaskoczeni niemocą Białorusinki.

Sytuacja zaczęła wymykać się Sabalence spod kontroli. Popełniła aż trzy podwójne błędy i przegrywała 4:5. Co więcej, to rywalka stanęła teraz w polu serwisowym, by dokończyć dzieła. I zrobiła to bez większych problemów, sensacyjnie wygrywając pierwszą partię 6:4. - Ależ nieustępliwa jest Katie Volynets - zachwycali się komentatorzy.

Sabalenka zaczęła się rozkręcać w drugim secie. To wystarczyło na Volynets

Początek drugiego seta to kolejne problemy Sabalenki. Ponownie w pierwszym gemie rywalka była blisko przełamania, ale tym razem nie udało jej się pokonać Białorusinki. Do powtórki z rozrywki doszło przy kolejnym gemie serwisowym drugiej rakiety świata. Ponownie Sabalenka wpadła w tarapaty, ale i tym razem obroniła, uwaga, aż pięć break pointów! Małe niepowodzenia nie zniechęcały jednak Volynets, choć i ona zaczęła popełniać więcej błędów.

To sprawiło, że w szóstym gemie dała się przełamać, dzięki czemu Białorusinka prowadziła już 4:2. Wydawało się, że będzie to przełomowy moment tego meczu, ale radość drugiej rakiety świata nie trwała długo. W kolejnym gemie popełniła aż cztery błędy z rzędu z forhendu, przez co dała okazję przeciwniczce na przełamanie. I ta z niej skorzystała.

To nie był jednak koniec emocji. Chwilę później Sabalence udało się zrewanżować, dzięki czemu prowadziła 5:3 i teraz to ona serwowała po zwycięstwo w secie. I dzieła dokończyła efektownie - 6:3. Tym samym o losach spotkania zadecydowała trzecia partia.

Trzeci set to była wojna nerwów

I w tej odsłonie rywalizacji Sabalenka w końcu weszła na wyższy poziom. Zaczęła grać szybciej, a przede wszystkim dokładniej, dzięki czemu już w pierwszym gemie przełamała Volynets. Ponownie wypracowała i wykorzystała break pointa w piątym gemie. - Widać, że wnioski zostały wyciągnięte. 4:1 dla faworytki tego meczu - podkreślali komentatorzy.

Wydawało się, że słowa o wnioskach zostały wypowiedziane trochę przedwcześnie, bo w szóstym gemie znów Sabalence zaczęło brakować cierpliwości, co pozwoliło rywalce ją przełamać. Po chwili jednak druga rakieta świata ponownie wróciła na właściwe tory i bez większych problemów wypracowała break pointa, a następnie go wykorzystała. Dzięki temu prowadziła już 5:2. W ósmym gemie dopełniła dzieła i pozbawiła Amerykankę nadziei, wygrywając do 0. Tym samym triumfowała 6:2 i w całym meczu 2:1.

Aryna Sabalenka - Katie Volynets 4:6, 6:3, 6:2

Tym samym to Sabalenka awansowała do III rundy. Tam jej rywalką będzie Dajana Jastremska.