Skandal w Rzymie! Kibice przekroczyli granicę i stało się to. Mistrzowska reakcja [WIDEO]

Amerykanin, który w pierwszej rundzie miał wolny los, stoczył zaskakująco emocjonujący bój z 57. w rankingu ATP Cobollim, który raptem cztery dni temu obchodził 22. urodziny. Już w pierwszym secie potrzebował tie-breaka, gdzie zwyciężył 8:6. Obaj zawodnicy pewnie trzymali serwis, więc każde przełamanie było na wagę złota. I w drugim secie to Włoch dokonał tej sztuki po raz pierwszy w meczu, co wystarczyło do wygrania partii 6:4.

Korda pozdrawia fanów. I może znów zagrać z Włochem

Jednak w ostatnim akcie starcia górą był już Korda. Znów dał się co prawda przełamać, ale sam odpowiedział dwoma wykorzystanymi breakpointami i triumfował w decydującej partii 6:4. Jak się okazało, Amerykanin miał w tym spotkaniu, jak to sam określił, "dodatkową motywację". Niestety nie wiązała się ona z niczym miłym.

Korda za pośrednictwem konta na Twitterze, serdecznie pozdrowił rzymskich fanów. "Pozdrowienia dla kibiców za mną, którzy przez 2,5 godziny w nieodpowiedni sposób mówili o mojej dziewczynie, rodzinie i drużynie. Dziękuję za dodatkową motywację" - napisał. Korda dobrze zapamiętał sobie wspomnianych kibiców, bo gdy tylko wygrał mecz, odwrócił się do nich, "przesłał buziaka" i wymownie pomachał.

Kenin też nie miała lekko

To nie pierwszy raz w tym roku, gdy włoscy fani nie ukrywają niechęci względem rywali swoich rodaków na rzymskich kortach. Przekonała się o tym Amerykanka Sofia Kenin. Mistrzyni Australian Open podczas starcia z Lucią Bronzetti mocno narzekała na śliskość i wilgotność kortu. Włoscy fani nie potrzebowali więcej pretekstów, by "zalać" rywalkę swej rodaczki przeraźliwą porcją gwizdów, trwającą nawet mimo powrotu zawodniczek do gry po przerwie spowodowanej protestami Kenin.