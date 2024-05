Dramat Linette w meczu z Azarenką. Oto co się stało w trzecim secie

Mecz drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie rozpoczął się dobrze dla Magdy Linette. Polka grała odważnie i korzystała z licznych błędów Wiktorii Azarenki. Ostatecznie potrzeba było sześciu piłek meczowych do tego, by Białorusinka wywalczyła awans do trzeciej rundy na kortach ziemnych w Rzymie. Polka przeżyła dramat, bo przed startem trzeciego seta doznała urazu dłoni.

4 screen: Canal+ Sport 2 Otwórz galerię Na Gazeta.pl