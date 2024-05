To koniec. Były czolowy tenista ogłosił zakończenie kariery. "Jedyna słuszna rzecz"

Sezon 2024 nie był udany Dla Dominica Thiema. Austriacki tenisista zaczął go od porażki w Brisbane z powracającym do gry po poważnych kontuzjach Rafaelem Nadalem. Thiemowi nie udał się też występ w Australian Open, gdzie odpadł już w 1. rundzie po ponad pięciu godzinach walki z Felixem Augerem-Aliassimem.

W marcu Austriak wystartował w turniejach niższej rangi na Węgrzech i w Chorwacji. W pierwszym z nich sensacyjnie przegrał z Polakiem - Danielem Michalskim - 3:6, 4:6. 30-latek próbował też dostać się do niedawnego, prestiżowego turnieju ATP 1000 w Madrycie, ale przegrał tam w kwalifikacjach.

O ile Thiem najpierw pokonał Felipe Meligeniego Alvesa z Brazylii (6:2, 3:6, 7:5), o tyle w kolejnej rundzie nie dał rady Thanasiemu Kokkinakisowi z Australii, przegrywając gładko 1;6, 3:6. Był to jak na razie ostatni występ Thiema.

Austriak nie był w stanie wrócić do wysokiej formy po kontuzji nadgarstka, jakiej doznał w czerwcu 2021 r. Uraz ten wykluczył go z gry na 10 miesięcy, przez co Thiem wypadł z TOP 350 rankingu ATP. Chociaż w końcu udało mu się wrócić do pierwszej setki tego zestawienia, to w końcu się poddał i ogłosił zakończenie kariery.

Thiem zakończył karierę

- To bardzo ważna, smutna, ale też piękna wiadomość. Sezon 2024 będzie moim ostatnim w tourze. Na tę decyzję złożyło się kilka powodów. Po pierwsze, mój nadgarstek nie jest w takim stanie, w jakim powinien być. Nie jest też taki, jaki chciałbym by był - powiedział Thiem.

- Drugim powodem tej decyzji jest moje wewnętrzne poczucie i przekonanie o jej słuszności. Myślałem nad nią bardzo długo i wiem, że nadszedł mój czas - dodał austriacki tenisista.

Thiem to obecnie 117. zawodnik rankingu ATP. Jeszcze niedawno jednak Austriak należał do światowej czołówki. W marcu 2020 r. Thiem był trzecią rakietą na świecie! Wtedy jednak zawodnik odnosił najlepsze wyniki w karierze.

W 2018 i 2019 r. Austriak zagrał w finałach Rolanda Garrosa, gdzie dwukrotnie przegrywał z Nadalem. Na początku 2020 r. w finale Australian Open ograł go Novak Djoković. 30-latek przełamał się w tym samym roku na US Open.

Po pasjonującym finale Thiem pokonał Niemca - Alexandra Zvereva - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6), zdobywając pierwszy i jedyny tytuł wielkoszlemowy. W sumie Thiem zdobył 17 tytułów singlowych. - To była niesamowita podróż. Odniosłem sukcesy i zdobyłem trofea, o jakich nie marzyłem. Decyzja o zakończeniu kariery po tym sezonie to jedyna słuszna rzecz, jaką mogłem zrobić - pofdsumował Thiem.