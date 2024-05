Niemożliwe, co zrobiła Iga Świątek w Rzymie! Aż porównano ją do Mike'a Tysona

Iga Świątek po triumfie w Madrycie przeniosła się do Rzymu. Tamtejszy turniej rozpoczęła w niezwykle imponującym stylu, od rozbicia 6:0, 6:2 Bernardy Pery. Styl, w jakim to zrobiła, wzbudził zachwyt ekspertów i dziennikarzy. "Standardowe wejście w turniej rzymski w wykonaniu Igi Świątek. Jest moc" - czytamy. Natomiast pisząc o tym, co zrobiła jej przeciwniczka, przywołali cytat z... Mike'a Tysona.

